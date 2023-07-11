Авторинок ФРН: зростання на тлі рецесії, VW наздоганяє Tesla

Найшвидше у ФРН зростають зараз продажі електромобілів, у цьому сегменті очікується цінова війна. Про масштабну експансію китайських автомобілів поки що не може бути й мови.

Економіка Німеччини - в рецесії, проте авторинок та автопром ФРН - на підйомі. У першому півріччі 2023 року на німецькі дороги виїхало майже 1,4 мільйона нових легкових машин, що на 12,8 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року. Одночасно на 32 відсотки зросло виробництво автомобілів Made in Germany. Цьому сприяли як нормалізація поставок комплектуючих, що прискорило виконання замовлень, що накопичилися, так і підвищений попит на експортних ринках.

Відповідні дані представили Федеральне автотранспортне відомство (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) та Об'єднання німецької автомобільної промисловості (VDA). Головне, що показують ці дані: Німеччина переживає зараз саме технічну рецесію, коли ВВП формально скорочується, проте це не призводить до згортання виробництва у ключових галузях. У Німеччині однією з таких галузей є автомобільна промисловість.

На гібриди попит зростає, на плагін-гібриди - падає

Статистика, представлена KBA за підсумками червня та перших шести місяців року, дозволяє дійти низки висновків щодо основних тенденцій на найбільшому автомобільному ринку Європи, а також щодо популярності у Німеччині різних німецьких та закордонних брендів.

Найбільшу динаміку вкотре продемонстрував сегмент автомобілів, що працюють виключно на електричній тязі (Battery Electric Vehicle, BEV). Тут продаж збільшився майже на третину (31,7 відсотка). "Великого зростання не досяг за аналізований період жоден інший вид двигунів", - констатує KBA. Це означає, що електромобілі за темпами зростання продажів обігнали навіть різні форми гібридів, що поєднують двигуни внутрішнього згоряння з електричними.

У червні зростання продажів BEV становило, якщо порівнювати з торішнім червнем, навіть 64,4 відсотка, тож, їхня частка в сумарних продажах нових авто наблизилася цього місяця до однієї п'ятої (18,9 відсотка). Це вказує на те, що спад попиту на електромобілі, що спостерігався в Німеччині на початку року через деяке скорочення субсидій на купівлю, був радше тимчасовим явищем і до середини року став значно менш відчутним.

Місця для швидкої зарядки електромобілів на автозаправці компанії Aral в Дортмунді Фото: ARAL

Водночас повне скасування з 1 січня 2023 року субсидій покупцям плагін-гібридів (підзаряджуваних від мережі гібридів) призвело до обвального скорочення, але не до повного припинення продажу таких моделей. У червні було зареєстровано приблизно на 40 відсотків менше нових плагін-гібридів, ніж рік тому, але майже на 20 відсотків більше від інших видів гібридів. Тому різні варіанти поєднання ДВЗ та електродвигунів продовжують користуватися в Німеччині досить високим попитом і за сумарними обсягами збуту поки що випереджають продажі BEV, хоча розрив скорочується.

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Концерн Volkswagen контролює майже 40 відсотків ринку ФРН

Загалом уже майже половина нових легкових машин, які щомісяця реєструють в Німеччині, має альтернативні двигуни. Також дуже показово, що на автомобілі, що працюють на природному газі, як і раніше, припадає менше 1 відсотка ринку, і продаються майже винятково ті, що працюють на зрідженому газі. Тут йдеться лише про кілька тисяч нових машин, тоді як у випадку з авто на компримованому газі - всього про сотні. А якщо взяти водневі автомобілі - фактично про одиниці.

Безперечними лідерами німецького автомобільного ринку поки що залишаються легкові машини з бензиновими двигунами, їхня частка у продажах становить зараз близько 36 відсотків. А ось частка дизельних машин, на які ще десять років тому припадала приблизно половина ринку, скоротилася в червні до менше 17 відсотків. Отже, цей вид ДВЗ продовжує здавати позиції, хоча в абсолютних цифрах збут в умовах загального зростання продажів у першому півріччі 2023 року дещо зріс.

Виробництво автомобіля VW ID.4 на заводі Volkswagen в Емдені Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Найпопулярнішим автомобільним брендом у Німеччині був і залишається VW. На основну марку концерну Volkswagen припали у першому півріччі 2023 року 18,6 відсотка усіх зареєстрованих нових автомобілів. Якщо ж додати інші бренди цього автобудівника (Audi, Skoda, Seat, Porsche), то його частка на німецькому автомобільному ринку склала майже 40 відсотків (в одного лише Audi 9 відсотків).

Друге та третє місця з великим відривом посіли Mercedes-Benz (10,4 відсотка) та BMW (8 відсотків). Потім йдуть компанія Opel (4,8 відсотка), що входить до складу нового європейського автобудівного холдингу Stellantis, та європейське відділення американської корпорації Ford (4,3 відсотка). Їх KBA теж зараховує до німецьких виробників, оскільки їхні основні автозаводи розташовані в Німеччині.

ШефTesla Ілон Маск 22 березня 2022 року дає старт виробництву на автозаводі в Грюнхайде під Берліном Фото: Patrick Pleul/Pool/REUTERS

Tesla Model Y вирвалася вперед

Якщо взяти той сегмент ринку, який зараз найшвидше зростає, сегмент електромобілів, то тут Volkswagen з брендом VW опинився в незвичній для себе ролі - того, що наздоганяє. Інформаційне агентство dpa нагадує, що у другій половині минулого року лідером на німецькому ринку BEV стала американська корпорація Tesla, яка у березні 2022 року відкрила завод у Грюнхайде під Берліном і відтоді крок за кроком нарощувала виробництво. В результаті Tesla Model Y, що випускається там, стала найбільш затребуваним в Німеччині електромобілем.

У першій половині 2023 року компанія Ілона Маска продовжувала утримувати лідерство на німецькому ринку BEV, хоча розрив із семи з половиною тисяч одиниць зменшився до двох тисяч одиниць, зазначає dpa. З 220 200 електромобілів, зареєстрованих у ФРН за перші шість місяців нинішнього року, на частку Tesla припало 36 400, на частку VW - 34 400. Потім зі значним відривом йдуть Mercedes-Benz (16 900), Audi (14 400) та BMW ( 12800).

Китайський виробник BYD демонстрував модель електромобіля Tang у травні 2023 року на автосалоні в Барселоні Фото: Adria Puig/AA/picture alliance

Електромобілі з Китаю: багато галасу, мало продажів

Останнім часом у Німеччині багато писали про експансію електромобілів, що починається в Європі з Китаю - просувати в ЄС автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння китайці навіть не намагаються. Статистика KBA за перше півріччя 2023 року демонструє, що автобудівники з КНР поки що роблять на німецькому ринку лише перші кроки. Так, компанія BYD, яка завдяки успіхам на своєму рідному китайському ринку стала торік найбільшим у світі виробником BEV, обігнавши Tesla, із січня по червень продала у ФРН лише 228 машин. Однак BYD тільки-но почала продажі.

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Інший китайський бренд, MG Roewe, присутній на німецькому ринку вже близько двох років, довів свій збут за минулі шість місяців до 9400 одиниць. Це збільшення, порівняно з першою половиною минулого року, на 125 відсотків. У молодого бренду Lynk & Co, що швидко зростає в Китаї, продажі в Німеччині склали менше 1700 одиниць при дуже скромному зростанні в 13 відсотків.

В електромобілів Polestar, які китайський автоконцерн Geely випускає спільно зі своєю європейською дочірньою компанією Volvo Cars, зростання склало 39 відсотків, проте збут не досяг і 3200 одиниць. Тож, про жодну серйозну конкуренцію з боку китайських електромобілів для лідерів німецького ринку поки не йдеться. Для порівняння: у Tesla при незрівнянно вищій вихідній базі зростання порівняно з першими шістьма місяцями минулого року становило понад 99 відсотків.

Стоянка нових електромобілів Tesla Model Y поруч з заводом американського автобудівника в Грюнхайде під Берліном Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance

Професор Дуденгоффер: Машини дешевшатимуть

Утім, друге півріччя 2023 року, що почалося, може призвести до уповільнення нинішнього зростання на німецькому автомобільному ринку в цілому і в сегменті електромобілів зокрема. "З урахуванням загальної економічної ситуації та динаміки замовлень, що надходять, слід виходити з того, що високі темпи зростання незабаром знизяться", - попередила голова Об'єднання німецької автомобільної промисловості Гільдеґард Мюллер (Hildegard Müller). Так, за даними VDA, у першому півріччі кількість замовлень на нові легковики скоротилася в Німеччині на 27 відсотків.

Директор дослідницького інституту CAR Center Automotive Research в Дуйсбурзі професор Фердинанд Дуденгоффер (Ferdinand Dudenhöffer) теж вказує на суттєве скорочення нових замовлень - і підкреслює, що зростання в першому півріччі було багато в чому пов'язане з тим, що автобудівники виконували замовлення, які накопичилися торік.

"Я очікую гострої цінової конкуренції на ринку електромобілів у Європі, - заявив експерт в інтерв'ю агентству dpa. - За останні 15 місяців Tesla виробила істотно більше автомобілів, ніж зуміла продати, але в Китаї цей виробник вже не може більше викидати на ринок свої машини з більшими знижками. Тому цінова війна переміститься до Європи". Внаслідок цього електромобілі Tesla, вважає професор Дуденгоффер, можуть подешевшати ще на 5-10 відсотків. Для споживачів, за його словами, це хороша новина, "але для виробників це обернеться деякими безсонними ночами".