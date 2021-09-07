На електромобілі Volkswagen переведуть цілий грецький острів

Грецький острів Астипалея через його особливі обриси ще називають "метеликом Егейського моря". Відпочивальники знайдуть там для себе справжній парадиз, тим більше, що цей острів лежить осторонь шляхів масового туризму. На Астипалеї, площа якого становить близько 96 квадратних кілометрів, проживає лише 1300 жителів, тут є кілька пляжів і археологічних пам'яток, венеційська фортеця і мальовнича столиця.

Тепер цей ідилічний острів привертає до себе увагу ще однією своєю особливістю. Німецький автовиробник Volkswagen хоче реалізувати на Астипалеї, за власними оцінками, "найамбітніший кліматичний проєкт у світі". Керівник VW Герберт Дісс (Herbert Diess) обіцяє перетворити цей райський куточок на "майбутню лабораторію з декарбонізації Європи".

У межах пілотного проєкту у формі державно-приватного партнерства VW Group та грецький уряд обіцяють здійснити амбітну мету перетворення Астипалеї на екологічно чистий острів вже за п'ять років. Усі автомобілі та скутери на вулицях острова у майбутньому мають бути електричними. Також заплановано послуги каршеринга та розширення перевезень на громадському транспорті. Весь транспорт живитиметься енергією сонця та вітру. "Ми досліджуємо у режимі реального часу, що спонукає людей переходити на електричну мобільність і які стимули необхідні для переходу до кліматичної нейтральності", - сказав Дісс у червні на зустрічі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Астіпалеї. Острів ідеально пасує для експерименту, адже тут небагато мешканців і лише 1500 зареєстрованих транспортних засобів. Тож буде відносно легко простежити те, як енергетичні новаторства змінюють громаду.

Шеф VW Герберт Дісс (ліворуч) на церемонії передачі ключів від електроавто

Перші тест-драйви

У листопаді почалися перші тести електрокарів. VW надав для цього три електромобілі моделі ID.4 для потреб авіаслужби, порту та поліції. VW також обладнав шість станцій підживлення для дванадцятьох автомобілів. Загалом на острові лишень 70 кілометрів доріг, тому автомобілі з запасом ходу батареї на понад 400 кілометрів не потрібно підживлювати занадто часто.

Реакції поки позитивні. "Добре все їздить", - лаконічно коментує місцевий поліцейський. Але ​​машини дещо габаритні і до них ще треба звикнути. Дороги на острові вузькі й не скрізь добре прокладені. Двом електромобілям розміром із позашляховик іноді буде важко розминутися при зустрічі.

Місцева поліція теж пересіла на електротранспорт

У столиці Хорі у листопаді тихо, туристи повиїжджали. Але погода сприяє першим тест-драйвам, а інтерес серед місцевих чималий. "Їздить чудово! Гарно і тихо", - із захопленням коментує подружня пара, яка вже вирішила придбати електроавто. Але вони з Афін і тому не претендують на підвищені субсидії, які мають мешканці острова. Уряд Греції субсидує придбання електрокарів на суму до 12 тисяч євро, а це удвічі більше, ніж зазвичай виділяють під ці цілі. Враховуючи ще й виплати за утилізацію старого авто та продаж нових за собівартістю, виходить, що клієнт платитиме лише половину ціни, каже керівник проєкту VW на острові Майк Штефан (Maik Stephan).

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Як переконати скептиків?

VW Finance Service разом із представниками місцевих банків надає консультації на місці щодо умов фінансування. Власник кафе Макіс Прінціос поки що налаштований скептично. "Звичайно, майбутнє за електрокарами, але у мене вже є автомобіль", - каже він і додає, що хоче поспостерігати за реалізацією проєкту.

Станція електропідживлення

Крім того, місцеві жителі говорять про інші проблеми острова: дефіцит води, утилізація сміття, занедбаний стан доріг, на острові навіть педіатра немає. Потрібно ще багато роз'яснювальної роботи, визнає міський голова Ніколас Комінеас і додає, що сподівається вирішити інфраструктурні проблеми завдяки програмі Sustainable Island.

Новаторський проєкт на острові має стати зразком для інших і сприяти залученню туристів, особливо екологічно свідомих. Комінеас особливу увагу приділяє розвиткові громадського транспорту, зокрема електроавтобусам. "Звичайно, нам би хотілося, щоб люди добровільно відмовлялися від автомобілів і приїжджали на поромі та користувалися громадським транспортом, але нікого не примушують", - підкреслює Майк Штефан з VW.

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Не все відразу

Одним з перших кроків стане передача 15 електрокарів місцевим компаніям з автооренди, щоби туристи вже влітку змогли самі протестувати їхні переваги. Багато хто про проєкт ще не знає, адже з'явився він дуже раптово, каже працівник бензоколонки Костас Вергуліс. Електронна мобільність загрожує йому втратою робочого місця, але він сподівається, що запас часу ще є.

Пандемія коронавірусу та карантин значно уповільнили реалізацію проєкту, каже мер. Переговори між VW, урядом Греції та офісом міського голови відбувалися у режимі онлайн. Тим важливішою стала восени перша пряма зустріч з остров'янами.

Вечір запитань і відповідей для місцевих мешканців

Тригодинне спілкування мало на меті переконати близько пів сотні учасників у важливості греко-німецького співробітництва. VW обіцяє орієнтуватися на "зелені" технології, презентує себе як лідер створення комплексної інфраструктури від електромобільності - від станцій підживлення і до автономних транспортних засобів. Але "дизельний скандал" досі добре пам'ятають і в Греції.

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Шлях до енергонезалежності

Греція має амбіції стати лідером у сфері відновлюваної енергетики у Європі. Прем'єр-міністр Міцотакіс нещодавно оголосив про план дострокової відмови від вугілля - тепер це має статися 2025 року, на три роки раніше запланованого. Острів Астипалея має стати наглядним прикладом успіху зміни енергетичної моделі.

Стара дизельна електростанція на острові

Стару дизельну електростанцію, яка є одним з основних джерел екологічного забруднення, збираються закрити до 2026 року. Якщо вдасться. Буде створено парк сонячних батарей та встановлено дві вітрові турбіни. Астипалея з її автономним забезпеченням може стати моделлю для інших невеликих островів, які не отримують енергію з материка підводними кабелями.

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У майбутнє на електронному скутері?

Побоювання, що на острові зведуть промислову вітрову електростанцію не підтверджуються. Це б повністю знищило характер острова, говорили місцеві. Та чимало запитань залишилися без відповіді. Наприклад, чи зможуть електромобілі покинути острів, і якщо так, то на який час? Це надважливе питання для бізнес-леді Зої Нікополу, адже вона, як і багато інших ділових людей, влітку живе переважно з туризму, а взимку виїжджає до Афін на кілька тижнів. Тоді їй знадобляться дві машини, одна для Астипалеї, а друга для Афін. Вона, натомість, виступає за розвиток громадського транспорту та електроскутерів. "Авто здебільшого простоюють, а скутер тут був би набагато практичнішим для поїздок на короткі відстані", - переконана вона.

Старі мопеди, що деренчать і смердять бензином, вже давно дратують більшість остров'ян. Не дивно, що електроскутери VW викликали тут велике захоплення. Коштують вони три тисячі євро, включаючи субсидію. З ними на острові стало тихіше. Що це? Початок справжнього переходу на електромобільність? У будь-якому випадку мер столиці хоче в'їхати в майбутнє на своєму електроскутері.