У Норвегії в 2020 році електромобілі зайняли понад 50 відсотків ринку

У 2020 році Норвегія стала першою країною в світі, де частка електромобілів серед зареєстрованих нових авто становила понад 50 відсотків. Про це свідчать дані, опубліковані у вівторок, 5 січня, норвезькою службою інформації дорожнього руху (OFV).

Згідно з повідомленням, минулого року в Норвегії частка електромобілів становила 54,3 відсотка ринку нових авто в порівнянні з 42,4 відсотка роком раніше, повідомляє агентство AFP.

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Загалом у країні в 2020 році було продано 141 412 нових авто, з яких 76 789 були повністю електричними. Модель Audi e-tron очолила рейтинг лідерів у цьому сегменті, посунувши середньорозмірну модель TeslaModel 3 на друге місце.

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Галузеві аналітики і дистриб'ютори автомобілів вважають, що продажі електромобілів продовжать рости і в 2021 році, оскільки на ринок виходить все більше моделей, передає агентство Reuters.

Коментуючи ці дані, глава норвезької асоціації електроавтомобілів Крістіна Бу повідомила, що за попередніми прогнозами, у 2021 році на ринку нових авто кількість електромобілів перевищить позначку у 65 відсотків.

Як відомо, у Норвегії є амбітна мета - до 2025 року повністю відмовитися від бензинових двигунів.