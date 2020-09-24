У Норвегії в 2020 році електромобілі зайняли понад 50 відсотків ринку

У 2020 році Норвегія стала першою країною в світі, де частка електромобілів серед зареєстрованих нових авто становила понад 50 відсотків. Про це свідчать дані, опубліковані у вівторок, 5 січня, норвезькою службою інформації дорожнього руху (OFV).
Згідно з повідомленням, минулого року в Норвегії частка електромобілів становила 54,3 відсотка ринку нових авто в порівнянні з 42,4 відсотка роком раніше, повідомляє агентство AFP.
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Загалом у країні в 2020 році було продано 141 412 нових авто, з яких 76 789 були повністю електричними. Модель Audi e-tron очолила рейтинг лідерів у цьому сегменті, посунувши середньорозмірну модель TeslaModel 3 на друге місце.
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Галузеві аналітики і дистриб'ютори автомобілів вважають, що продажі електромобілів продовжать рости і в 2021 році, оскільки на ринок виходить все більше моделей, передає агентство Reuters.
Коментуючи ці дані, глава норвезької асоціації електроавтомобілів Крістіна Бу повідомила, що за попередніми прогнозами, у 2021 році на ринку нових авто кількість електромобілів перевищить позначку у 65 відсотків.
Як відомо, у Норвегії є амбітна мета - до 2025 року повністю відмовитися від бензинових двигунів.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Стара велосипедна школа
До недавнього часу класичний старий велосипед вважався беззаперечним варіантом для тих, хто бажає активно провести час на свіжому повітрі. Однак тепер з'явилося чимало електричних альтернатив, які, до того ж, вимагають трохи менше зусиль. Але електровелосипеди і електроскутери не завжди наскільки екологічно безпечні, як багато хто думає, і можуть, до того ж, створити додаткові проблеми.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Електрична класика
Електробайк - це вдосконалений велосипед, який є чи не найвідомішою альтернативою звичайним двоколесним. За допомогою акумулятора їхати можна набагато швидше, до того ж він особливо корисний, якщо треба їхати вгору. Та менш виснажлива їзда має і свої мінуси: на е-байки часто сідають старші люди, які б на нормальному велосипеді на дорогу не виїхали. Це призводить до збільшення кількості аварій.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Проблема з акумулятором
Іншим проблемним моментом електробайків є акумулятори. На їхнє виготовлення витрачаються великі обсяги природних ресурсів. Електровелосипеди працюють на літієвих акумуляторах, які можна перезаряджати. Видобуток цього металу затратний та вимагає будівництва великих шахт. Крім того, запаси цього металу в світі обмежені. У 2018 році, за оцінками експертів, у світі лишалося 53,8 тонни літію.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Попит на енергію зростає
Електричні види транспорту не викидають в атмосферу вуглекислого газу (CO2), але акумулятор електровелосипеда потребує постійної підзарядки. Така ж історія і з електроскутерами, електроскейтбордами, моноциклами, гіроскутерами... Простежуєте тенденцію? Попит на електроенергію зростає, але він не весь покривається за рахунок відновлюваних джерел енергії.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Багато нових ідей і ще більше акумуляторів
Оскільки компанії продовжують винаходити нові цікаві електронні девайси для нас, кількість акумуляторів, які потрібно заряджати, ймовірно, надалі зростатиме. На додаток до звичайних вже електробайків є навіть одноколесні електробайки, так звані монобайки. Не ваше? Тоді як щодо гіроскутера, надихнутого культовою фантастичною комедією "Назад в майбутнє-2"?
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Скутери "останньої милі"
Eлектроскутери схожі на самокати, які ви, можливо, пам'ятаєте з дитинства. Однак щоб змусити їх рухатися, непотрібно докладати фізичних зусиль - досить акумулятора. Це робить їх більш екологічними, ніж транспорт на бензині, газі чи дизелі. Але багато людей використовують їх, щоб доїхати з автобусної зупинки чи автомобільної парковки до кінцевого місця призначення.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Протиправне задоволення
До цього часу пересування на електроскутерах вулицями Німеччини було незаконним. Через їхній маленький "двигун" теоретично потрібен був спеціальний дозвіл (на кшталт техпаспорта на авто), але закон такого документа не передбачав. Від літа 2019 року їздити електроскутерами з максимальною швидкістю до 20 кіломентрів на годину можна, та лише на велодоріжках. У США е-скутери віднедавна теж дозволені.
Автор: Карла Бляйкер, Вікторія Борисюк