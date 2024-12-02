  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
ЕкономікаНімеччина

На дев'яти заводах VW проходить попереджувальний страйк

Сергій Куприков
2 грудня 2024 р.

Керівництво Volkswagen заявило про плани щодо зниження зарплати, масових скорочень та закриття кількох заводів. Профспілки у відповідь тимчасово зупинили роботу на заводах VW у Німеччині.

https://p.dw.com/p/4neAU
Страйк працівників Volkswagen у Ганновері, 2 грудня 2024 року
Страйк триватиме по дві години для працівників кожної із змінФото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

На заклик німецької профспілки IG Metall у понеділок, 2 грудня, на дев'яти з десяти заводів автобудівного концерну Volkswagen (VW) у Німеччині проходить попереджувальний страйк. Він триватиме по дві години для працівників кожної із змін. За словами голови групи переговорників від IG Metall Торстена Ґреґера (Thorsten Gröger), цей крок став логічним наслідком того, що VW і після тарифних переговорів має намір проводити звільнення та навіть закрити кілька заводів у Німеччині.

1 грудня минув термін домовленостей між працівниками та керівництвом Volkswagen, які зобов'язують вирішувати трудові суперечки мирним шляхом. "Ми демонстрували готовність до компромісу за столом переговорів, але нашу простягнуту руку було відкинуто, - заявив представник профспілки. - Тепер підуть попереджувальні страйки, які компанія не зможе проігнорувати". Ґреґер підкреслив, що якщо роботодавці не підуть на поступки, концерну може загрожувати один із найгостріших конфліктів за всю його історію.

За даними профспілок, лише попереджувальний страйк призведе до того, що з конвеєрів не зійдуть тисячі автомобілів. Страйкувальники вийшли також на демонстрації, де озвучили свої вимоги.

Читайте також: Криза німецького автопрому: винні Китай та електромобілі?

Продовження переговорів про зарплату заплановане на 9 грудня

Страйк має посилити позиції профспілок на тарифних переговорах, які вони ведуть із керівництвом концерну. 28 листопада безрезультатно закінчився їхній третій раунд, переговори триватимуть 9 грудня.

Керівництво автоконцерну заявляє про необхідність вжиття комплексних заходів щодо реструктуризації, щоб зробити компанію конкурентоспроможною у довгостроковій перспективі. Воно не лише відкидає будь-яке підвищення зарплати, а й заявляє про намір скоротити її на 10 відсотків. Крім того, планується закриття не менше трьох заводів на території ФРН та скорочення десятків тисяч робочих місць.

Volkswagen управляє 10 заводами в Німеччині, з яких шість перебувають у Нижній Саксонії, три - у Саксонії та один - у Гессені. На них працюють близько 130 тисяч людей, близько половини з них - у Вольфсбурзі.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Працівники заводі Volkswagen в Емдені під час виробництва електромобіля ID.4

Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у Volkswagen?

Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у Volkswagen?

Після погроз закрити три заводи в Німеччині з'явився фінансовий звіт, що продемонстрував, якими є основні проблеми німецького автогіганта, котрий занадто довго робив ставку на ринок Китаю.
Автомобілі та мобільність31 жовтня 2024 р.
Працівники на заводі Volkswagen

VDA: Автопром ФРН до 2035 скоротить 140 тисяч робочих місць

VDA: Автопром ФРН до 2035 скоротить 140 тисяч робочих місць

Згідно з дослідженням VDA, перехід на електромобільність спричинить скорочення 140 тисяч робочих місць у німецькій автопромисловості до 2035 року.
Економіка29 жовтня 2024 р.
Протести колективу заводу VW у Вольфсбургу

"Дизельгейт" був тільки початком, або Нова криза Volkswagen

"Дизельгейт" був тільки початком, або Нова криза Volkswagen

Поки в німецькому Брауншвейгу триває процес проти ексглави Volkswagen щодо розслідування дизельного скандалу навколо VW, для концерну знову настали тяжкі часи.
Економіка4 вересня 2024 р.