На дев'яти заводах VW проходить попереджувальний страйк

Керівництво Volkswagen заявило про плани щодо зниження зарплати, масових скорочень та закриття кількох заводів. Профспілки у відповідь тимчасово зупинили роботу на заводах VW у Німеччині.

На заклик німецької профспілки IG Metall у понеділок, 2 грудня, на дев'яти з десяти заводів автобудівного концерну Volkswagen (VW) у Німеччині проходить попереджувальний страйк. Він триватиме по дві години для працівників кожної із змін. За словами голови групи переговорників від IG Metall Торстена Ґреґера (Thorsten Gröger), цей крок став логічним наслідком того, що VW і після тарифних переговорів має намір проводити звільнення та навіть закрити кілька заводів у Німеччині.

1 грудня минув термін домовленостей між працівниками та керівництвом Volkswagen, які зобов'язують вирішувати трудові суперечки мирним шляхом. "Ми демонстрували готовність до компромісу за столом переговорів, але нашу простягнуту руку було відкинуто, - заявив представник профспілки. - Тепер підуть попереджувальні страйки, які компанія не зможе проігнорувати". Ґреґер підкреслив, що якщо роботодавці не підуть на поступки, концерну може загрожувати один із найгостріших конфліктів за всю його історію.

За даними профспілок, лише попереджувальний страйк призведе до того, що з конвеєрів не зійдуть тисячі автомобілів. Страйкувальники вийшли також на демонстрації, де озвучили свої вимоги.

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Продовження переговорів про зарплату заплановане на 9 грудня

Страйк має посилити позиції профспілок на тарифних переговорах, які вони ведуть із керівництвом концерну. 28 листопада безрезультатно закінчився їхній третій раунд, переговори триватимуть 9 грудня.

Керівництво автоконцерну заявляє про необхідність вжиття комплексних заходів щодо реструктуризації, щоб зробити компанію конкурентоспроможною у довгостроковій перспективі. Воно не лише відкидає будь-яке підвищення зарплати, а й заявляє про намір скоротити її на 10 відсотків. Крім того, планується закриття не менше трьох заводів на території ФРН та скорочення десятків тисяч робочих місць.

Volkswagen управляє 10 заводами в Німеччині, з яких шість перебувають у Нижній Саксонії, три - у Саксонії та один - у Гессені. На них працюють близько 130 тисяч людей, близько половини з них - у Вольфсбурзі.