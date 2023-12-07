У ФРН не встигнуть ухвалити бюджет на 2024 до кінця року

Учасники правлячої коаліції у Бундестазі не змогли домовитися про те, як перекрити дефіцит у 17 мільярдів євро у бюджеті на 2024 рік. Міністр фінансів ФРН не бачить у цьому великої проблеми.

Державний бюджет Німеччини на 2024 рік не буде ухвалений до кінця поточного року, повідомила колегам парламентська секретарка фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Катья Маст (Katja Mast) у четвер, 7 грудня.

Три партії, що входять до правлячої коаліції, намагаються домовитися про те, як перекрити в бюджеті на наступний рік дефіцит в 17 мільярдів євро, який виник після вердикту Федерального Конституційного суду щодо бюджету.

Як повідомила Маст, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) та міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) не змогли домовитись про вирішення проблеми. Водночас цього тижня минули терміни, встановлені партіями для того, щоб погодити питання і забезпечити ухвалення бюджету до різдвяних свят.

У фракції СДПН розраховують, що коаліція, до якої також входять "Зелені" та Вільна демократична партія (ВДП), до кінця грудня зможе ухвалити політичне рішення щодо бюджету на рівні бюджетного комітету.

У такому разі необхідні процедури щодо його затвердження у Бундестазі пройдуть у січні, після чого бюджет повинен буде затвердити Бундесрат (представництво федеральних земель). До того часу федеральний уряд отримуватиме лише гроші на підтримку роботи органів держуправління та виконання низки зобов'язань, як-от виплати зарплат, пенсій та соціальної допомоги.

Ухвалення держбюджету на 2024 рік після Нового року не є великою проблемою, вважає міністр фінансів Лінднер. "Держава залишається дієздатною: не буде закрите жодне відомство, зарплати продовжать виплачувати; всі, кому має бути надана допомога, отримають її", - заявив він у четвер.

Водночас коаліції вдалося домовитися щодо проєкту додаткового бюджету на 2023 рік, який уряд затвердив 27 листопада. У четвер його схвалив Бундесрат у першому читанні. Очікується, що Бундестаг затвердить цей проєкт наступного тижня.

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Криза навколо федерального бюджету ФРН

Федеральний Конституційний суд ФРН у Карлсруе 15 листопада постановив, що уряд не мав права направити на інші цілі незатребувані кредити у розмірі 60 мільярдів євро зі спеціального фонду, створеного владою країни у 2021 році для ліквідації наслідків пандемії COVID-19.

Одразу після рішення конституційного суду міністерство фінансів ФРН заморозило видатки з кліматичного та трансформаційного фонду, до якого спочатку направили 60 мільярдів євро з "антиковідного фонду". Однак цього заходу виявилося замало.

Тому 21 листопада мінфін заборонив практично всім німецьким міністерствам і відомствам брати на себе нові фінансові зобов'язання, наприклад укладати договори на реалізацію будь-яких майбутніх проектів. Обслуговувати дозволено лише поточні, заздалегідь затверджені витрати.

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