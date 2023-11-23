Держбюджет ФРН заморожено. Що з військовою допомогою Києву?

Мінфін ФРН заборонив усім міністерствам брати на себе нові зобов'язання. Під питанням тепер і військова допомога Україні. Але нового пакета в 1,3 мільярда євро це не стосується.

У вівторок, 21 листопада, стало відомо, що мінфін ФРН практично заморозив німецький державний бюджет: усім міністерствам та відомствам заборонено брати на себе нові фінансові зобов'язання. Наприклад, укладати договори на реалізацію будь-яких майбутніх проєктів або гарантувати постачання (наприклад озброєнь) за державний рахунок. Обслуговувати дозволено лише поточні, заздалегідь затверджені витрати.

Того ж дня до Києва приїжджав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius). На зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим Пісторіус оголосив, що Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро. Серед іншого до нього увійдуть чотири зенітні ракетні комплекси Iris T-SLM, артилерійські боєприпаси та протитанкові міни. Чи не поспішив німецький міністр із обіцянкою додаткових поставок озброєнь Києву? Адже серед міністерств, яким поки що заборонено майбутні асигнування, значиться і його відомство.

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Сумніви голови комітету Бундестагу з оборони

Сумніви щодо надійності німецьких гарантій продовження військової допомоги Україні з'явилися, наприклад, у голови комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann).

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Вона не виключає, що рішення Конституційного суду ФРН, яке, власне, і викликало необхідність заморозити держбюджет, може позначитися і на цій сфері. Щодо спеціального фонду на переозброєння Бундесверу у розмірі 100 мільярдів євро, то тут жодних проблем вона не очікує, "бо він (спецфонд - Ред.) закріплений в Основному законі".

Інша справа - обіцяне Україні подвоєння обсягу військової допомоги до восьми мільярдів в 2024 році, про що стало відомо десять днів тому. "Вісім мільярдів євро для України - це зараз неясно, - визнає Штрак-Ціммерманн. - Ці витрати мають бути обґрунтовані окремо. Ми працюємо над цим".

Новий пакет військової допомоги у 1,3 мільярда гарантовано

Щодо обіцяного Україні Пісторіусом нового пакета військової допомоги в 1,3 мільярда євро, то з ним жодних проблем не очікується. Відповідаючи в середу, 22 листопада, на урядовій пресконференції на питання DW, речник міноборони підполковник Мітко Мюллер (Mitko Müller) однозначно запевнив, що фінансування оголошеного вчора в Києві міністром оборони нового пакета (військової допомоги. - Ред.) гарантовано , причому на 100 відсотків".

У новому пакеті військової допомоги Україні - ще чотири ЗРК Iris-T SLM Фото: Air Force Ukraine

Відповідну суму, за його словами, закладено головним чином у чинний бюджет на поточний рік під плановим номером 60 (Bundeshaushaltsplan 2023 - Einzelplan 60 ). "І коли оголошують про такий пакет, - додав Мюллер, - то це, зрозуміло, не досягнення окремого міністра чи міністерства оборони, а рішення Німеччини про підтримку України у цій жахливій війні, яке приймається в уряді ФРН за узгодженням з усіма міністрами".

Чи буде подвоєння допомоги Києву?

1,3 мільярда євро - солідна сума. Разом із нею обсяг німецької військової допомоги, наданої Україні лише цього року, зростає до 6,7 мільярда євро. Для порівняння - у 2022 році він становив два мільярди євро. Але надалі Німеччина, яка вже зараз посідає після США друге місце за розміром військової допомоги Києву, має намір виділяти на цю мету ще більше коштів. У схвалених Бундестагом планах уряду на 2024-й та подальші роки вказано суму в 10,4 мільярда євро.

Німеччина вже передала Україні 18 танків Leopard 2 (на фото) та 30 Leopard 1 Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

За рахунок цих коштів передбачається також закуповувати нову бойову техніку для Бундесверу замість переданої у розпорядження ЗСУ. І це фактичне подвоєння військової допомоги Україні, як побоюється Штрак-Ціммерманн, і справді тепер під питанням.

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Підполковник Мюллер спеціально наголосив, що гарантовано лише ті 1,3 мільярда євро, про які було оголошено у Києві. "Про інші частини (кошти, що виділяються на допомогу Києву. - Ред.) я говорити не можу, - пояснив він кореспондентові DW, - оскільки, як ви знаєте, планування бюджету на майбутній рік ще не завершено, парламентська процедура ще триває".