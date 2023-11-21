Мінфін ФРН заморожує частину бюджетних видатків - ЗМІ

Міністерство фінансів Німеччини вирішило заморозити значну частину бюджетних видатків у відповідь на ухвалу Конституційного суду ФРН про неправомірність перерозподілу попередніх невикористаних коштів. У ніч на вівторок, 21 листопада, міністерство фінанасів оголосило, що так звані асигнування на зобов'язання будуть припинені в поточному фінансовому році "з метою уникнення авансових платежів на майбутні роки".

Асигнування на зобов'язання - це зобов'язання, закладені в поточному бюджеті, які однак лягають в основу частини структури витрат у майбутніх фінансових роках, пояснює інформагенція AFP. "Наявні зобов'язання виконуватимуться і надалі, але нові зобов'язання не можуть бути укладені. У виняткових ситуаціях, зобов'язальні асигнування можуть бути скасовані", - повідомили в мінфіні ФРН.

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Про заморожування витрат раніше повідомляло видання Spiegel. Журнал цитував розпорядження статс-секретаря мінфіну Вернера Гатцера (Werner Gatzer) до всіх федеральних міністерств і канцелярії. Згідно з розпорядженням, заморожування видатків застосовується "з негайним набуттям чинності". Заморожування лімітів асигнувань торкнеться бюджетів усіх міністерств.

Рішення Конституційного суду перекреслює чимало задумів уряду ФРН

Після ухваленого минулого тижня рішення Конституційного суду федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) спочатку запровадив заморожування витрат лише щодо так званого кліматичного фонду, кошти з якого мають покривати перехід на відновлюванні джерела енергії та відмову від викопних видів палива. Саме з використанням коштів з цього фонду були пов'язані численні плани нинішньої урядової коаліції ФРН.

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Під обмеження потрапляє й фонд, кошти якого йдуть на покриття розриву між високими ринковими цінами на енергоносії та встановленими урядом граничними цінами на енергоносії для населення.

У своїй ухвалі судді КС ФРН у Карлсруе постановили, що 60 мільярдів євро невикористаних кредитних коштів, закладених на боротьбу з пандемією COVID-19, не можуть бути заднім числом перенесені до кліматичного фонду, як того хотів уряд. Тож тепер уряд ФРН опинився перед дилемою. Як заявив 20 листопада у Берліні речник уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), уряд Німеччини досі вивчає наслідки цього рішення. Перш ніж обговорювати альтернативні варіанти фінансування, необхідно з'ясувати, наскільки великим є дефіцит бюджету, наголосив речник уряду ФРН.

Водночас видання Spiegel повідомляло, що обмеження не застосовуватимуться до таких конституційних органів, як Бундестаг, Бундесрат та Конституційний суд ФРН.