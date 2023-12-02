ФРН: Лінднер попереджає про скорочення соціальних видатків

Міністр фінансів Німеччини вважає, що за бюджетної кризи зекономити можна, зокрема, у секторі соціальних виплат, поліпшивши умови працевлаштування для працездатних громадян, як-от біженців з України.

Через дефіцит федерального бюджету міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив про плани конкретної економії в соціальному секторі та міжнародному фінансуванні кліматичних змін. У розмові з виданнями групи Funke Mediengruppe у суботу, 2 грудня, Лінднер заявив, що федеральний уряд наразі витрачає 45 відсотків свого бюджету на соціальне забезпечення. Тож спершу необхідно дивитись у цій царині, якої економії можна досягнути.

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За словами міністра фінансів, будуть переглянуті положення про так звані кошти для громадян (Bürgergeld), які з літа цього року замінили виплати з безробіття, і які нині, зокрема, отримують утікачі від війни з України. У цьому контексті Лінднер заявив, що одним зі шляхів скорочення соціальних видатків держави є спрощення умов для працевлаштування працездатних. "Для біженців з України, наприклад, ідеться про працевлаштування у "турборежимі", - наголосив міністр фінансів.

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Також Лінднер назвав міжнародну допомогу з захисту клімату і субвенційні програми тими сферами, у яких можна заощадити.

Нагадаємо, у середині жовтня міністерство праці ФРН запропонувало бізнесу спростити українцям, які перебувають в країні як біженці, доступ до ринку праці. За останніми даними, з понад мільйона українців, які виїхали до Німеччини, рятуючись від війни Росії проти України, працездатним є 52 відсотки. З них наразі працевлаштовані 196,7 тисячі, але 42 тисячі з них зайняті на роботах, що не підлягають сплаті внесків на соціальне страхування.

Як повідомлялось, 21 листопада міністерство фінансів заморозило частину бюджетних видатків після рішення Конституційного суду Німеччини про неправомірність перерозподілу попередніх невикористаних коштів.