Удар РФ по енергооб'єкту Сумщини: загинув енергетик

Водій "Сумиобленерго" загинув унаслідок російського ракетного удару по Ямполю 13 вересня. Двоє з поранених енергетиків зазнали тяжких травм. Ще один працівник загинув від удару струмом під час відновлювальних робіт.

54-річний чоловік, який загинув у п'ятницю, 13 вересня, внаслідок російського удару по Ямпільський громаді Шосткинського району Сумської області, був водієм компанії ''Сумиобленерго''.

Як повідомили в компанії у суботу, 14 вересня, РФ завдала ракетного удару близько дев'ятої ранку в п'ятницю по ямпільській дільниці філії "Шосткинський район електричних мереж (РЕМ)". У той час була оголошена повітряна тривога і всі працівники перебували в укритті, однак потужною вибуховою хвилею пошкодило двері до укриття, а уламки травмували фахівців компанії. Згодом від отриманих травм помер у лікарні чоловік 1970 року народження, який працював водієм. Ще шестеро працівників енергетичної компанії зазнали поранень, двоє з них - важких травм.

Окрім того, ввечері в п'ятницю загинув електромонтер оперативно-виїзної бригади філії "Сумський міський РЕМ" 1975 року народження. Він потрапив під напругу під час здійснення відновлювальних робіт на одному з енергетичних об'єктів.

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України "Сумиобленерго" втратило вже 11 енергетиків, повідомили у компанії.

Понад тисяча ударів РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури України

Як розповіли вранці в суботу у міністерстві енергетики України, внаслідок російського обстрілу території енергооб'єкта на Сумщині було пошкоджене обладнання, знеструмювалось кілька підстанцій.

Протягом 13 вересня під російські обстріли потрапила також цивільна енергетична інфраструктура в Донецькій, Запорізькій та Чернігівській областях.

"Російські війська не припиняють щоденних обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури. Загально з жовтня 2022 року Росія завдала більше 1000 ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні .