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РФ атакувала енергетику Шостки і Конотопа, знеструмило Суми

Степан Смишляєв
22 травня 2024 р.

Суми та низка районів області залишилися вночі без електрики внаслідок атаки російських "шахедів" по енергетиці в Конотопі та Шостці. На ранок живлення почали відновлювати.

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Дим над лініями електропередачі після удару РФ по Львову в жовтні 2022
Дим над лініями електропередачі після удару РФ (архівне фото)Фото: Pavlo Palamarchuk/ZUMAPRESS/picture alliance

У ніч проти середи, 22 травня, російські війська атакували ударними безпілотниками типу Shahed енергетичні об'єкти у Шостці та Конотопі Сумської області, повідомила місцева обласна військова адміністрація.

Внаслідок удару знову були знеструмлені населені пункти одразу в декількох районах області, в тому числі й Суми, зазначав начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

Енергопостачання вже відновлюють

На 7 ранку енергетики відновили електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах. У Шосткинському та Конотопському районах відновлювальні роботи тривають.

У самих Сумах живлення почали повертати з 05:20. Поновлюється робота водозаборів і подача води споживачам, повідомили у міській раді. На маршрути міста виїздять тролейбуси з автономним ходом.

Росіяни атакували 24-ма "шахедами"

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що загалом війська РФ задіяли вночі 24 "шахеди" для атаки по Україні.

Там додали, що вдалося збити всі безпілотники. Дрони знищували у межах Сумської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Одеської областей.

У Сумській ОВА уточнили, що над регіоном було знищено сім БпЛА. Місцева влада інших регіонів станом на ранок не повідомляла про суттєві пошкодження.

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