РФ атакувала енергетику Шостки і Конотопа, знеструмило Суми

РФ атакувала енергетику Шостки і Конотопа, знеструмило Суми22 травня 2024 р.
У ніч проти середи, 22 травня, російські війська атакували ударними безпілотниками типу Shahed енергетичні об'єкти у Шостці та Конотопі Сумської області, повідомила місцева обласна військова адміністрація.
Внаслідок удару знову були знеструмлені населені пункти одразу в декількох районах області, в тому числі й Суми, зазначав начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.
Енергопостачання вже відновлюють
На 7 ранку енергетики відновили електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах. У Шосткинському та Конотопському районах відновлювальні роботи тривають.
У самих Сумах живлення почали повертати з 05:20. Поновлюється робота водозаборів і подача води споживачам, повідомили у міській раді. На маршрути міста виїздять тролейбуси з автономним ходом.
Росіяни атакували 24-ма "шахедами"
У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що загалом війська РФ задіяли вночі 24 "шахеди" для атаки по Україні.
Там додали, що вдалося збити всі безпілотники. Дрони знищували у межах Сумської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Одеської областей.
У Сумській ОВА уточнили, що над регіоном було знищено сім БпЛА. Місцева влада інших регіонів станом на ранок не повідомляла про суттєві пошкодження.
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