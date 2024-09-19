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РФ знову вдарила по енергетиці в Сумах

Анастасія Шепелева
19 вересня 2024 р.

У ніч на 19 вересня російські війська вкотре атакували з дронів об'єкти енергетики в Сумах, залишивши місто без води.

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Ударний дрон "Шахед"
Війська РФ укотре вдарили "шахедами" по енергетичних об'єктах містаФото: Middle East Images/picture alliance

Російські війська вкотре атакували в ніч на четвер, 19 вересня, критичну інфраструктуру Сум, повідомила обласна військова адміністрація та попередила про можливі перебої з електроенергією.

Як уточнив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, окупанти били ударними дронами типу Shahed по енергетичних об'єктах міста. "Попередньо, люди не постраждали. Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару", - зазначив він.

Знеструмлені всі об'єкти водоканалу

Внаслідок удару в місті знеструмлені всі об'єкти водоканалу.

У комунальному підприємстві "Міськводоканал" повідомили про перехід на аварійно-резервне живлення та пообіцяли почати подавати воду з пониженим тиском вже за кілька годин після атаки.

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