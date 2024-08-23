Вчені б'ють на сполох - у напоях для дітей забагато цукру

Ще одне дослідження підтвердило, що напої для дітей із німецьких супермаркетів мають нездоровий вміст цукру. Фахівці знають, як розв'язати проблему. Але політики не квапляться скористатися їхніми порадами.

Новий аналіз ринку, результати якого презентувала 21 серпня організація із захисту прав споживачів Foodwatch, показують, що в 117 зі 136 протестованих напоїв (це 86 відсотків) вміст цукру вищий за рекомендовану норму - п'ять грамів на 100 мілілітрів. А більш ніж половина містять навіть ще більше цукру - вісім грамів на 100 мілілітрів. Це означає, що в одній склянці лимонаду в середньому шість із половиною кубиків цукру, що, з погляду здорового харчування, забагато.

Для дослідження були куплені напої в п'яти великих німецьких супермаркетах в упаковці, орієнтованій на дітей, приміром, з барвистими принтами із зображенням тварин і мультиплікаційних героїв. Представлені Foodwatch тривожні цифри покликані стати сигналом для політиків та сприяти ухваленню довгоочікуваних законодавчих змін з метою підтримки здоров'я нації.

Згубний вплив цукру на здоров'я

За даними Foodwatch, однієї лише банки або одного пакета деяких продуктів буває досить, щоб досягти або навіть перевищити максимальне споживання цукру, рекомендоване Німецьким товариством харчування для дітей - це 25 грамів на день. Чи варто нагадувати про те, що перевищення норми є основним фактором ризику для здоров'я. Серед наслідків можуть бути такі серйозні захворювання, як ожиріння, діабет і карієс. Тоді як альтернативою пересолодженим напоям із магазину може стати домашній напій із лимоном, м'ятою чи ягодами.

Захисники прав споживачів, а також Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вже давно закликають до радикальних заходів у зв'язку з ситуацією, що склалася, - ця проблема існує в усьому світі. Одним із таких заходів могло б стати запровадження податку на цукровмісні безалкогольні та енергетичні напої.

Що дасть "штрафний" податок на цукор?

Зокрема, лунають заклики не просто запровадити "цукровий податок", а й зробити ставку досить високою, щоб змусити виробників кардинально змінити рецепти продукції й тим самим обмежити надмірне споживання цукру насамперед дітьми. ВООЗ пропонує призначати не менше 20 відсотків. Багато європейських країн уже дотрималися цієї рекомендації. Однак результати виявилися неоднозначними. Найкраще зарекомендувала себе модель, створена у Великобританії.

Крім запровадження податку, пропонується також встановити ефективні рекламні обмеження для шкідливих продуктів і призначити віковий ценз для продажу енергетичних напоїв. Крім того, як вважають фахівці, слід подовжити реалізацію національної стратегії Німеччини 2018 року, в рамках якої кілька галузей промисловості добровільно взяли на себе зобов'язання зі скорочення додавання цукру, а також солі та жирів у харчові продукти до 2025 року.

Цукромісткі напої - дедалі більша проблема для здоров'я суспільства Фото: Anthony Devlin/empics/picture alliance

Водночас багато продовольчих асоціацій виступають проти податку на газовану воду і стверджують, що ожиріння та інші захворювання пов'язані не тільки з харчуванням, а мають ширші причини.

Тенденція - до зростання захворювань на діабет та ожиріння

Кількість людей, які страждають від ожиріння й діабету, зростає в усьому світі. У Німеччині ці захворювання має майже кожна п'ята людина. А близько половини дорослого населення важать на кілька кілограмів більше за норму. Понад сім відсотків німців страждають на діабет. Учені вважають, що ці хвороби спричиняє здебільшого надмірне вживання цукру.

Назва організації Foodwatch, що презентувала актуальне дослідження, походить з англійської мови й означає "моніторинг харчових продуктів". Вона була заснована 2002 року як некомерційна асоціація, що приділяє особливу увагу правам споживачів і якості харчових продуктів. Foodwatch фінансується коштом внесків і пожертвувань і не отримує жодних державних субсидій.