У Німеччині пропонують запровадити податок на цукор

У Німеччині точаться дебати про запровадження податку на цукровмісні безалкогольні та енергетичні напої - для збереження здоров'я нації. Але досвід інших країн - неоднозначний.

Кількість людей, що страждають від ожиріння та діабету, зростає в усьому світі. У Німеччині ожиріння зафіксовано у майже кожного п'ятого. Близько половини дорослого населення важать на кілька кілограмів більше за норму. Понад сім відсотків німців страждають на діабет, і тенденція зростає. Спричиняє ці хвороби, серед іншого, і надмірне вживання цукру. При цьому він здійснює не тільки негативний вплив на здоров'я, а й дорого обходиться населенню, хоча б тому, що збільшує витрати на медичне страхування і призводить до того, що працівники частіше беруть лікарняні.

Тому в Німеччині знову розгорілися дебати про те, як можна вплинути на цю ситуацію. Цього разу в центрі уваги опинилися безалкогольні напої, що містять цукор. Саме надмірне споживання коли, лимонадів, енергетичних напоїв вважають однією з основних причин зростання кількості людей з надмірною вагою в усьому світі. У зв'язку з цим Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вже давно рекомендує обкладати ці напої спеціальним податком. Федеральний міністр сільського господарства Німеччини Джем Ездемір (Cem Özdemir) теж виступає за такий крок.

Тепер він залучився підтримкою від дев'яти з 16 федеральних земель Німеччини. Вони закликають німецький уряд розглянути можливість запровадження такого податку. Основна мета "цукрового податку" - вирішення проблеми зайвої ваги і пов'язаних із цим захворювань та смертності, а також зростання кількості випадків захворювання на цукровий діабет серед населення.

Федеральний міністр сільського господарства Німеччини Джем Ездемір уже давно говорить про занадто високий вміст цукру в напоях, зокрема, для дітей Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Що може дати "штрафний" податок на цукор

У листопаді 2023 року Технічний університет Мюнхена провів дослідження про те, наскільки ефективним був би спеціальний податок на солодкі безалкогольні напої в Німеччині. Як показують результати, через нього упродовж найближчих 20 років можна було би запобігти до 240 тисячам випадків захворювання на цукровий діабет II типу.

Крім того, фінансові розрахунки показали, що економіка загалом виграє від такого податку. За даними дослідження, за 20 років можна буде заощадити до 16 мільярдів євро. З них чотири мільярди - тільки за рахунок системи охорони здоров'я, наприклад, унаслідок зменшення кількості пацієнтів із захворюваннями, спричиненими ожирінням. Також прогнозується скорочення пропущених через хворобу робочих днів і кількість зайнятих, змушених вийти на дострокову пенсію через хворобу. І, що особливо важливо, скоротилася б кількість смертей серед людей працездатного віку.

Інше дослідження, проведене Вашингтонським університетом у Сіетлі за участю близько шести тисяч випробовуваних, показало, що податок на підсолоджені напої знижує купівельний інтерес і їхнє споживання. Що, своєю чергою, сприяє підтримці нормального індексу маси тіла, зокрема, у дітей та підлітків. Дослідники з Технічного університету Мюнхена теж відзначили, що молоді люди частіше споживають підсолоджені напої. Тож можна припустити, що після запровадження податку позитивні зміни у здоров'ї людей цієї вікової групи будуть особливо помітні.

Читайте також: Стевія: солодша альтернатива цукру і без калорій

Досвід інших країн

Податок на цукровмісні напої існує у понад 50 країнах світу. Серед них Великобританія, Франція, Іспанія, Польща, а також Індія, Південна Африка, Чилі, Саудівська Аравія. Але далеко не всім вдалося досягти наміченої мети.

Особливо великий досвід в подібному оподаткуванні - у Норвегії. Тут акциз на солодкі напої діє з 1922 року. Причому він зачіпає як цукор, так і штучні підсолоджувачі. Для сусідньої Швеції це великий плюс, оскільки багато норвежців приїжджають туди, щоб трохи заощадити на купівлі шоколаду та інших солодощів. Водночас уряд в Осло у 2018 році різко збільшив податок - приблизно на 80 відсотків. У результаті продажі безалкогольних напоїв у Норвегії помітно впали.

У Мексиці солодкі безалкогольні напої оподатковуються в розмірі одного песо (п'ять центів) за літр з 2014 року. Ця модель довгі роки вважалася успішною. Однак зрештою споживачі перейшли на фруктові соки та підсолоджені молочні продукти, які не потрапляють під оподаткування. І це звело нанівець користь для здоров'я від такого акцизу.

Цукровмісні напої включили до числа підакцизних товарів і в Індії. Причому на них поширюється найвища податкова ставка розміром у 28 відсотків, що прирівнює їх до категорії оподаткування дорогих автомобілів і тютюнових виробів. Споживання таких напоїв після запровадження податку впало, однак стимулу виробникам знижувати кількість цукру у своїх виробах створено не було - вони продовжують продаватися і купуватися.

"Цукровий податок" - як панацея від усіх бід?

Найбільш позитивний досвід податкової боротьби з "нездоровою їжею" має Великобританія. Не в останню чергу тому, що законодавство регулює не лише споживчі процеси, а й передбачає податкові послаблення виробникам. Податок на безалкогольні напої з високим вмістом цукру набув там чинності 2018 року. Напої з вмістом цукру до п'яти грамів спеціальному оподаткуванню не підлягають. Якщо кількість цукру становить від п'яти до восьми грамів на 100 мілілітрів, то виробник відраховує до скарбниці 18 пенсів за літр. Якщо понад вісім грамів на 100 мілілітрів - 24 пенси за літр. Це призвело до значного зниження споживання населенням, а також створило стимул виробникам переглянути вміст цукру в безалкогольних напоях, щоб заощадити на податках. Багато виробників скористалися цим і змінили свої рецептури. Вміст цукру в газованих напоях на кшталт коли за перші три роки впав у середньому на 29 відсотків.

У Німеччині виробники досі лише добровільно взяли на себе зобов'язання щодо зниження вмісту цукру в напоях, що, втім, не дає очікуваного результату - у середньому вміст цукру в безалкогольних та енергетичних напоях останнім часом скоротився лише на два відсотки.

Читайте також: Солодка Німеччина: життя без цукру (не)можливе