Люди зі зниклого "Титана" загинули імовірно внаслідок вибуху

Як повідомили в береговій охороні США, пасажири дослідницької субмарини "Титан", яка зникла 19 червня на шляху до затонулого "Титаніка", загинули. Імовірною причиною називають вибух.

П’ятеро людей, які перебували на борту зниклої приватної субмарини "Титан", загинули внаслідок, імовірно, "руйнівного вибуху", заявив у четвер, 22 червня, представник берегової охорони США, повідомляє Reuters. Підводний човен прямував до уламків затонулого у 1912 році лайнера "Титанік" і зник у північній Атлантиці 19 червня.

"Ці люди були справжніми дослідниками, які поділяли особливий дух пригод і глибоку пристрасть до дослідження та захисту світового океану, - йдеться в заяві OceanGate Expeditions, американської компанії, яка керувала субмариною "Титан". - Наші серця з цими п’ятьма душами та кожним членом їхніх родин у цей трагічний час".

Уламки виявили на глибині чотирьох кілометрів

Безпілотний глибоководний робот, запущений з канадського корабля, виявив уламки "Титана" в четвер вранці приблизно на відстані 488 метрів від носової частини столітнього затонулого корабля, на глибині близько чотирьох кілометрів під водою. Про це на пресконференції заявив контрадмірал берегової охорони США Джон Маугер.

"Поле уламків тут узгоджується з руйнівним вибухом транспортного засобу", — сказав Маугер.

На борту були британський мільярдер і дослідник Геміш Гардінг, бізнес-магнат пакистанського походження Шахзада Давуд і його син Сулеман, обидва громадяни Великобританії; французький океанограф і експерт з "Титаніка" Поль-Анрі Наржоле, який відвідував затонулий корабель десятки разів, і Стоктон Раш, американський засновник і виконавчий директор OceanGate, який керував підводним апаратом.

Команди рятувальників з кількох країн витратили дні, обшукуючи відкрите море за допомогою літаків і кораблів у пошуках будь-яких ознак 6,7-метрового "Титана".

Підводний човен втратив контакт зі своїм допоміжним судном 19 червня. За словами Маугера, ще зарано говорити про те, чи катастрофа тоді чи пізніше.

Виявлення раніше підводних шумів за допомогою гідроакустичних буїв, скинутих з канадських літаків, тимчасово дало надію, що люди на борту підводного човна живі і намагаються спілкуватися, стукаючи по корпусу.

Зв'язку між виявленими шумами і "Титаном" немає

Але офіційні особи попередили, що аналіз звуку не приніс остаточних результатів і що звуки могли лунати зовсім не з "Титана". "Здається, немає жодного зв’язку між шумами та розташуванням поля уламків на морському дні", - сказав Маугер.

"Титанік", який затонув у 1912 році під час свого першого рейсу після зіткнення з айсбергом, спричинивши загибель понад 1500 людей, лежить приблизно в 1450 кілометрах на схід від Кейп-Кода, штат Массачусетс, і в 640 кілометрах на південь від Сент-Джонса, Ньюфаундленд.

Питання про безпеку "Титана" були порушені в 2018 році під час симпозіуму експертів з підводних суден і під час судового позову колишнього керівника відділу морських операцій OceanGate, який було врегульовано пізніше того ж року.

Згідно з вебсайтом OceanGate, експедиція до затонулого корабля, яку OceanGate проводить з 2021 року, коштувала 250 тисяч доларів за людину.

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