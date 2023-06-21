Екскурсія до Титаніка: в пошуках зниклої субмарини чують шум

В Атлантиці зникнув приватний підводний човен, що занурює туристів до місця загибелі "Титаніка". Запас кисню на субмарині розрахований на 96 годин. Рятувальники зафіксували в районі зникнення шуми.

Рятувальники зафіксували підводні шуми в районі пошуку зниклої приватної субмарини "Титан", що занурює туристів до місця загибелі океанічного лайнера "Титанік".

Шуми виявив канадський патрульний літак Boeing P-3 Poseidon. Туди перемістили дистанційно керовані підводні апарати. Поки що пошуки дали "негативні результати", повідомила в середу, 21 червня, берегова охорона США. Дані з канадського літака передали фахівцям американських військово-морських сил для подальшого аналізу.

Раніше американський канал CNN і видання Rolling Stone, посилаючись на внутрішню урядову інформацію, повідомили, що канадський P-3 зафіксував у районі рятувальної операції "акустичний зворотний зв'язок" - звук, схожий на стукіт, який 20 червня лунав кожні пів години.

В одному з урядових повідомлень йдеться про те, що коли через чотири години після виявлення сигналів у районі пошуків розгорнули додаткове гідролокаційне обладнання, звук ще було чути, і "такий зворотний зв'язок свідчить про те, що ті, хто вижив, зберігають надію".

Зникнення "Титана"

Приватний підводний човен "Титан" зник у північній Атлантиці 19 червня. На його борту перебувають п'ятеро людей, зокрема британський мільярдер Хеміш Гардінг і засновник компанії OceanGate Стоктон Раш, якій належить зникла субмарина.

"Титан" почав двогодинне занурення до місця загибелі "Титаніка", але втратив зв'язок з основним кораблем експедиції. Запас кисню на батискафі розрахований на 96 годин. Експерти вважають, що на "Титані" могла вийти з ладу система електропостачання, статися коротке замикання або апарат занадто близько підійшов до "Титаніка" і застряг у конструкціях затонулого лайнера.

Американський телеканал NBC звернув увагу на те, що власник батискафа Раш в одному з інтерв'ю 2020 року говорив, що в "Титана" спостерігаються ознаки "циклічної втоми". Через це апарат міг опускатися лише на глибину до трьох кілометрів. Тим часом уламки "Титаніка" перебувають на глибині близько чотирьох кілометрів.

Площа пошукової операції становить близько 20 тисяч кілометрів квадратних.