У Москві політтехнологам завдання збільшити у Франції кількість супротивників підтримки України і прихильників зближення з РФ, пише The Washington Post з посиланням на документи європейської спецслужби.

Перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко доручив кремлівським політтехнологам розпалювати політичну ворожнечу у Франції через соцмережі і французьких політичних діячів, лідерів громадської думки та активістів. Про це в суботу, 30 грудня, пише видання The Washington Post із посиланням на документи з Кремля, які є в розпорядженні однієї з європейських служб безпеки.

"Ці документи показують, що мета Москви - підірвати підтримку України і послабити рішучість НАТО", - зазначається у статті. На думку авторки статті, ці зусилля РФ аналогічні тому, що відбувається в Німеччині, "де Кремль спробував об'єднати вкрай правих і вкрай лівих в антивоєнний альянс".

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Які тези доручили просувати політтехнологам РФ

Серед тез, які мали просувати кремлівські політтехнологи, - твердження, що західні санкції проти Росії завдали шкоди французькій економіці через спад торгівлі, унаслідок якого країна ризикує впасти в "найглибшу соціальну та економічну кризу останніх років". Окрім того це твердження, що постачання зброї Україні залишило Францію без зброї для самооборони.

Як пише WP, у 2023 році кремлівська група Кирієнка дала вказівку просувати повідомлення, які б збільшили у Франції кількість тих, хто не хоче "платити за війну іншої країни". Також їм необхідно було підсилити "страх перед прямою конфронтацією з Росією і початком третьої світової війни за участю Європи" і збільшити кількість тих, хто хоче "діалогу з Росією про побудову спільної європейської архітектури безпеки".

Що стосується США, то їх слід було представити як країну, яка використовує Україну як інструмент для ослаблення позицій Росії в Європі.

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