У ФРН розкрили дезінформаційну кампанію РФ проти України

Усього за місяць близько 50 тисяч фейкових акаунтів опублікували понад мільйон дописів німецькою мовою, у яких засуджують підтримку України з боку уряду ФРН, пише Der Spiegel.

Міністерство закордонних справ Німеччини розкрило російську кампанію з дезінформації в соцмережі X, повідомляє у п'ятницю, 26 січня, німецький тижневик Der Spiegel . Метою цієї кампанії, вочевидь, є посилення невдоволення нинішнім коаліційним урядом ФРН у суспільстві та зрив подальшої підтримки України, пише видання з посиланням на внутрішній звіт німецького зовнішньополітичного відомства.

50 тисяч фейкових акаунтів у X

Як зазначається далі, МЗС доручило експертам проаналізувати за допомогою спеціальної програми дописи в X, і в результаті було виявлено масштабну мережу фейкових акаунтів, що поширюють німецькомовний контент.

У період із 20 грудня до 20 січня понад 50 тисяч таких акаунтів опублікували загалом понад мільйон дописів німецькою мовою, у яких часто лунали звинувачення на адресу федерального уряду, який нібито нехтує власним населенням заради підтримки України, зазначає Der Spiegel, посилаючись на таємний звіт. Видання вказує, що йдеться про "систематичну російську кампанію" з дезінформації.

Виявлення дезінформації за допомогою аналітиків даних

МЗС ФРН уже деякий час відстежує дебати на теми зовнішньої політики в соцмережах за допомогою фахівців з аналізу даних, прагнучи виявити спроби впливу з боку іноземних держав, пише далі видання.

Як заявив речник німецького міністерства закордонних справ в інтерв'ю Der Spiegel, "дезінформація стала глобальним фактором загрози". "Її цілеспрямовано використовують ті, хто не поділяє наші цінності, для дестабілізації цілих суспільств - і не тільки в західних демократіях, а й усюди", - додав він.