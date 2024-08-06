Бербок і жиголо з Африки: чого тільки не придумають у Росії

Бербок і жиголо з Африки: чого тільки не придумають у Росії6 серпня 2024 р.
"Глава МЗС Німеччини Бербок користується інтим-послугами африканця", "Ескортник з Африки розповів про "незабутні" побачення з міністром із ФРН", "Жиголо для Бербок: африканець розповів про інтимні побачення з політиком", "Бачив, що вона сумує за мною", "Африканець надавав інтимні послуги главі МЗС ФРН Бербок"...
У перші дні серпня такими заголовками зарясніли і цілком респектабельні російські видання у своїх онлайн-версіях. При цьому всі вони посилаються на "першоджерело" - інтерв'ю з таким собі "Кінгслі", опубліковане в текстовій версії на сайті цілком серйозної газети Daily Post, яка виходить у Нігерії. Про що, однак, замовчують російські видання, то це про той факт, що текст згаданого інтерв'ю було позначено в газеті Daily Post як такий, що опубліковано на правах реклами, і він не має жодного стосунку до редакційного колективу. Але все по черзі.
Портали-близнюки: "zeitgeschenen.de" і zeitgeschehen.de
У німецькому сегменті інтернету скандальна історія про міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок (Annalena Baerbock) з'явилася на нібито німецькому сайті "zeitgeschenen.de", назва якого лише однією літерою відрізняється від справді наявного в Німеччині новинного порталу zeitgeschehen.de, що публікує переважно повідомлення поліції про злочини та аварії.
Крім малопомітної відмінності в назві, перший сайт відрізняється від другого відсутністю будь-яких вихідних даних. А ще з'явився він у мережі всього за кілька днів до публікації в Daily Post - 24 липня, як це з'ясувалося під час фактчекінгу, проведеного німецькими ЗМІ. Текстове ж інтерв'ю "Кінгслі" в цій газеті є розшифрорвкою шестихвилинного відеозапису його розповіді, що вийшла 29 липня на YouTube-каналі, який не має жодного стосунку до газети Daily Post і був створений тільки 23 червня, схоже, спеціально для цієї мети.
Читайте також: Фактчек DW: Зеленський як мішень російських фейків
"Їй подобаються чорношкірі чоловіки"
Чорношкірий "Кінгслі" в картатому піджаку, із золотим ланцюгом на шиї і помаранчевим дюрагом на голові розповідає невидимому інтерв'юеру, що ось уже п'ять років працює чоловіком-повією. Більшість його клієнток - білі європейські жінки, одна з яких справила на нього особливе враження.
"Вона є однією дуже впливовою європейською політичною діячкою, я думаю, вона німецький міністр", - розповідає "Кінгслі". Перший раз він зустрічався з нею в грудні 2022 року в Нігерії: "На ній була дуже красива червона сукня, і вона сказала мені, що їй подобаються чорношкірі чоловіки". Ніч із нею, за його словами, була "чудовою і фантастичною".
Ця ніч була не єдиною, і по ходу розповіді "Кінгслі" не полишає сумнівів у тому, ким саме є ця "впливова європейська політична діячка", яка нібито оплачувала його послуги в розмірі 3500 євро за ніч, не враховуючи оплати проїзду: "За шість місяців Анналена подзвонила мені й спитала, чи не можу я з нею зустрітися в Преторії". Відтоді вони, мовляв, бачилися хоч рідко, але регулярно, востаннє в Абіджані в Кот-д'Івуарі. Там глава МЗС Німеччини й справді була з візитом з 15 до 17 липня.
Усього цього виявилося достатньо, щоб "інформаційний" портал "zeitgeschenen.de" (не плутати з zeitgeschehen.de) визнав оповідку "Кінгслі" правдивою і опублікував досить сальну статтю під заголовком: "На що йдуть німецькі податкові надходження? Бербок займається секс-туризмом з африканським ескортником у службових поїздках".
Колір очей Анналени Бербок та інші нестиковки
Деякі деталі з розповіді "Кінгслі" одразу викликали в німецьких журналістів підозри. Так, жиголо говорив про "красиві сірі очі", які в Анналени Бербок насправді блакитні. Та й колір її сукні під час візиту до Нігерії, був не пурпурно-червоний, а, швидше, рожевий, як видно на фотографіях, зроблених під час її візиту до Нігерії.
Крім того, текст у "zeitgeschenen.de" рясніє граматичними помилками, а подекуди читається як поганий, невідредагований автоматичний переклад з якоїсь іноземної мови на німецьку. Проте "полуничка" про главу німецького МЗС швидко розійшлася мережею і соціальними мережами.
Першим її розтиражував ірландський журналіст Шей Боус, який має у своєму Х-акаунті близько 135 тисяч підписників. Віднедавна, за повідомленнями незалежних одне від одного джерел, він працює на пропагандистський російський телеканал RT. Його посилання на інтерв'ю з "Кінгслі" в мережі Х розійшлося більш ніж півмільйоном репостів. Підхопили тему і німецькі соціальні мережі та сатиричні канали, не кажучи вже про російські.
Німецькі ЗМІ: Сліди ведуть до Росії
За даними розслідувань, які провели кілька провідних німецьких ЗМІ, сліди публікацій про нібито сексуальні втіхи Анналени Бербок в Африці ведуть до Росії.
"Історія про німецьку міністерку закордонних справ і нігерійця, який надає секс-послуги, вписується в широку палітру скандальних історій, які в минулому вигадували російські агенти дезінформації, - пише німецький інформаційний портал t-online. - Мета - дискредитувати главу МЗС Німеччини, яка, як і весь німецький уряд, однозначно стоїть на боці України".
За даними t-online, сайт "zeitgeschenen.de" зроблений тими самими примітивними онлайн-інструментами і тими самими людьми, що й дезінформаційний портал "berliner-wochenzeitung.de", який також не має вихідних даних і має вигляд онлайн-версії однойменної газети, якої, однак, не існує в природі. Спочатку і на "berliner-wochenzeitung.de" публікувалися нешкідливі повідомлення інформаційних агентств, серед яких на початку липня опинився і текст з дифамацією українських біженців у Німеччині. Примітно, що відтоді - 5 липня - цей сайт жодного разу не оновлювався, хоча дата на заголовній сторінці стоїть актуальна.
До числа вигаданих, вочевидь, російськими пропагандистами історій належить і публікація фальшивого договору купівлі-продажу, згідно з яким український президент Володимир Зеленський став законним власником колишньої вілли рейхсміністра пропаганди Йозефа Геббельса на березі озера Богензее під Берліном.
Фактчекінг німецьких ЗМІ
Німецький портал mimikama.org, що спеціалізується на викритті фейків в інтернеті, а також журналісти другого каналу телебачення ФРН (ZDF) дійшли висновку: і цього разу за всіма ознаками йдеться про вигадку російських пропагандистів. "Як правило, використовуються нові сайти з назвами, що нагадують справжні новинні портали, сліди яких щоразу ведуть до Росії, - пише ZDF. - А опубліковані фейки потім швидко підхоплюються проросійськими акаунтами в соціальних мережах і масово поширюються".
На російське авторство публікацій про Бербок вказують і в її відомстві. "Проросійський дезінформаційний портал "zeitgeschenen.de" поширює неправдиву, вигадану та абсолютно абсурдну історію", - йдеться в коментарі пресслужби МЗС Німеччини.
Запитання німецьких журналістів, який стосунок має редакція нігерійської газети Daily Post до змісту опублікованого на її сторінках інтерв'ю "Кінгслі", чи було перевірено викладені в ньому факти, хто оплатив публікацію і в якому розмірі, залишилися без відповіді.