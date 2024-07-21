Автора книг про Путіна виключили з асоціації журналістів ФРН

Німецьке об'єднання журналістів Netzwerk Recherche виключило зі своїх лав режисера-документаліста й письменника Губерта Зайпеля (Hubert Seipel) - автора документального фільму й двох книг про президента Росії Володимира Путіна.

"Своєю поведінкою Губерт Зайпель порушив основні правила незалежної журналістики та завдав величезної шкоди авторитету нашої професії", - заявив 20 липня голова асоціації Даніель Дреппер (Daniel Drepper). За його словами, учасники зборів ухвалили рішення одноголосно.

Книги Губерта Зайпеля про Володимира Путіна

У листопаді 2023 року стало відомо, що Зайпель отримав 600 тисяч євро від компаній, пов'язаних з російським підприємцем Олексієм Мордашовим. Гроші призначалися "на підтримку книжкових проєктів".

Як випливає з документів, що опинилися в розпорядженні журналістів-розслідувачів, ішлося про книгу "Влада Путіна. Навіщо Європі Росія?", опубліковану в 2021 році гамбурзьким видавництвом Hoffmann und Campe. Крім того, у документах також стояла рукописна позначка "аналогічно укладеному в 2013 році договору: біографія Путіна". У 2015-му вийшла книга Зайпеля "Путін. Логіка влади".

Сам Зайпель у розмові з Paper Trail Media визнав, що книги про Путіна спонсорував російський мільярдер, утім наполягає, що це не дискредитує його роботи. У Netzwerk Recherche дотримуються протилежної думки: ці платежі "суперечать усім правилам журналістської чесності та професіоналізму".

Ще в 2021 році Зайпель категорично заперечував, що отримував російські гроші. Наприкінці 2023 року видавництво Hoffmann und Campe припинило продаж його книг про Путіна.