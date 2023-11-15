Автор двох німецьких книг про Путіна отримав гонорар з Росії

Губерт Зайпель, автор документального фільму і двох бестселерів про Володимира Путіна, отримав сотні тисяч євро від офшорів, пов'язаних з Олексієм Мордашовим, з'ясували ЗМІ.

Німецький журналіст, режисер-документаліст і письменник Губерт Зайпель (Hubert Seipel), який є автором документального фільму та двох бестселерів про президента РФ Володимира Путіна, отримав сотні тисяч євро від офшорів, пов'язаних з російським олігархом Олексієм Мордашовим.

Про це йдеться в розслідуванні, опублікованому 14 листопад російським виданням "Важные истории". Розслідування є частиною проєкту "Таємниці Кіпру" (Cyprus Confidential), організованого Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) і німецькою Paper Trail Media. У рамках проєкту журналісти згаданих видань, а також німецьких Der Spiegel, ZDF і десятків інших ЗМІ вивчили витік 3,6 мільйона документів шести кіпрських компаній, які займаються реєстрацією фірм і консалтингом.

"Спонсорський договір" на 600 тисяч євро

Згідно з документами, які опинилися в розпорядженні журналістів, у 2018 році Зайпель підписав "спонсорський договір", який мав принести йому щонайменше 600 тисяч євро. Таку суму виділили на створення і популяризацію книги про "політичний клімат у Росії". Йшлося про книгу "Влада Путіна. Навіщо Європі Росія?", опубліковану в 2021 році гамбурзьким видавництвом Hoffmann und Campe.

У підготовлених для підписання документах також стояла рукописна позначка "аналогічно укладеному в 2013 році договору: біографія Путіна". У 2015 році вийшла книга Зайпеля "Путін. Логіка влади".

Спонсором письменника виступала компанія De Vere Worldwide Corporation з Британських Віргінських островів. Вона, як з'ясували журналісти, записана на Ігоря Воскресенського - одного з директорів машинобудівного концерну "Силовые машины", підконтрольного Мордашову. При цьому гроші на виплати Зайпелю приходили в De Vere Worldwide від офшорів, бенефіціаром яких був сам Мордашов.

Зайпель визнав отримання грошей

У розмові з Paper Trail Media Зайпель визнав, що книги про Путіна спонсорував російський мільярдер, але заявив, що цей факт не дискредитує його роботи. За словами письменника, у договорі з De Vere Worldwide був пункт про те, що він не має зобов'язань перед спонсором щодо "композиції та змісту книги". Крім того, як зазначив Зайпель, гроші йшли тільки на підтримку його книжкових проєктів, але не його фільму або громадської діяльності.

Ще у 2021 році письменник категорично заперечував, що отримував російські гроші.

Видавництво Hoffmann und Campe повідомило, що не знало про можливий конфлікт інтересів. Якщо факти стороннього спонсорства підтвердяться, воно залишає за собою право звернутися до суду, сказав журналістам представник видавництва. Мордашов на запитання Paper Trail Media про діяльність De Vere Worldwide не відповів.

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