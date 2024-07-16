У Німеччині заборонили правоекстремістський журнал Compact

Видання закрили за розпорядженням міністерки внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер. У низці федеральних земель відбулися обшуки в офісах журналу та в помешканнях його керівників.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заборонила правоекстремістський журнал Compact. Порушення заборони надалі буде кваліфікуватися як кримінальний злочин, повідомили у міністерстві.

Зранку у вівторок, 16 липня, відбулися обшуки в офісах видання та в помешканнях його керівництва й акціонерів у федеральних землях Бранденбург, Гессен, Саксонія і Саксонія-Ангальт. Під час обшуків вилучили майно та докази.

"Рупор правоекстремістської сцени"

Обґрунтовуючи заборону, Фезер заявила, що Compact є "центральним рупором правоекстремістської сцени", який "обурливим чином пропагує ненависть до євреїв, людей з міграційними корінням і нашої парламентської демократії".

Раніше Федеральна служба захисту конституції ФРН (спецслужба внутрішнього призначення, що виконує функції контррозвідки. - Ред.) визнала Compact правоекстремістським проєктом. Ще в 2022 році в спецслужбі дійшли висновку, що видання на чолі з головним редактором Юрґеном Ельзессером (Jürgen Elsässer), "як мультимедійне підприємство, пропагує в суспільстві погляди, ворожі до демократії та людської гідності".