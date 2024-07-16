  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніУкраїнські біженці в Німеччині
СуспільствоНімеччина

У Німеччині заборонили правоекстремістський журнал Compact

Сергій Ромашенко | Євгенія Наконечна
16 липня 2024 р.

Видання закрили за розпорядженням міністерки внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер. У низці федеральних земель відбулися обшуки в офісах журналу та в помешканнях його керівників.

https://p.dw.com/p/4iM3h
Обкладинка німецького правоекстремістського журналу Compact і його головред Юрґен Ельзессер
Головний редактор Compact Юрґен Ельзессер на тлі обкладинки журналу, тепер уже забороненого в НімеччиніФото: Robert Michael/AFP/Getty Images

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заборонила правоекстремістський журнал Compact. Порушення заборони надалі буде кваліфікуватися як кримінальний злочин, повідомили у міністерстві.

Зранку у вівторок, 16 липня, відбулися обшуки в офісах видання та в помешканнях його керівництва й акціонерів у федеральних землях Бранденбург, Гессен, Саксонія і Саксонія-Ангальт. Під час обшуків вилучили майно та докази.

"Рупор правоекстремістської сцени"

Обґрунтовуючи заборону, Фезер заявила, що Compact є "центральним рупором правоекстремістської сцени", який "обурливим чином пропагує ненависть до євреїв, людей з міграційними корінням і нашої парламентської демократії".

Раніше Федеральна служба захисту конституції ФРН (спецслужба внутрішнього призначення, що виконує функції контррозвідки. - Ред.) визнала Compact правоекстремістським проєктом. Ще в 2022 році в спецслужбі дійшли висновку, що видання на чолі з головним редактором Юрґеном Ельзессером (Jürgen Elsässer), "як мультимедійне підприємство, пропагує в суспільстві погляди, ворожі до демократії та людської гідності".

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Федеральне відомство з охорони конституції ФРН констатує зростання екстремістів в країні

У ФРН зросла кількість екстремістів

У ФРН зросла кількість екстремістів

Зростання кількості послідовників, зокрема, правоекстремістких рухів є ключовою загрозою для безпеки ФРН, вважають у Федеральному відомстві з охорони конституції.
Злочинність18 червня 2024 р.
Німецька поліція

У Німеччині росте число політично мотивованих злочинів

У Німеччині росте число політично мотивованих злочинів

У 2023 році в Німеччині було скоєно рекордну кількість злочинів з політичних мотивів - понад 60 тисяч. У країні фіксується сплеск правоекстремістського насильства на ґрунті расизму та антисемітизму.
Злочинність21 травня 2024 р.
Передвиборчий плакат АдН: "Перш за все - наша країна!"

У Німеччині суд підтвердив підозру АдН у правому екстремізмі

У Німеччині суд підтвердив підозру АдН у правому екстремізмі

Вищий адміністративний суд у Мюнстері підтвердив рішення нижчої інстанції та статус правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" як "підозрюваної у правому екстремізмі". Це дає спецслужбам право нагляду за партією.
Політика13 травня 2024 р.
Більше публікацій