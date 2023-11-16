Гонорари з Росії: у ФРН вилучають з продажу книги про Путіна

Німецьке видавництво вилучає з продажу книги про Путіна після повідомлень про те, що їхній автор Губерт Зайпель отримував гроші від олігарха Мордашова, а телекомпанія NDR вивчає юридичні кроки проти журналіста.

Після публікації розслідування про те, що автор документального фільму та двох книжок про президента Росії Володимира Путіна Губерт Зайпель (Hubert Seipel) отримав сотні тисяч євро від офшорів російського олігарха Олексія Мордашова, німецьке видавництво Hoffmann und Campe, яке випускало його книжки, оголосило, що припиняє їхній продаж.

Видавництво повідомило про це у відповідь на запити інформаційних агентств dpa і epd від 15 листопада, наголосивши, що йому нічого не було відомо про факти, викладені в розслідуванні.

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На Зайпеля можуть подати в суд

Представник видавництва додав, що якщо ці факти підтвердяться, Hoffmann und Campe залишає за собою право звернутися до суду. У 2015 і 2021 роках Hoffmann und Campe видало дві книги Зайпеля про Путіна.

Німецька медіакомпанія Norddeutscher Rundfunk (NDR) заявила, що має намір "ретельно проаналізувати" процес замовлення і зйомки фільмів Зайпеля для NDR. Там кажуть, що зв'язалися з Зайпелем, і він зізнався, що в 2013 і 2018 роках отримав від Мордашова гроші за двома "спонсорськими контрактами" на два книжкові проєкти. Раніше Зайпель не повідомляв NDR про укладення цих контрактів, і телекомпанія розглядає це як істотний конфлікт інтересів, що ставить під сумнів журналістську незалежність Зайпеля.

"Є підозра, що нас, а отже, і нашу аудиторію, навмисно обманюють", - заявив директор NDR Йоахім Кнут (Joachim Knuth). Він також оголосив, що розглядає можливість звернення з позовом до суду проти Зайпеля. Востаннє журналіст співпрацював з NDR у 2019 році.

"Спонсорський договір" на 600 тисяч євро

Згідно з журналістським розслідуванням, у 2018 році Зайпель підписав "спонсорський договір" на 600 тисяч євро за створення і популяризацію книги про "політичний клімат у Росії". В 2021 році гамбурзьке видавництво Hoffmann und Campe опублікувало його книгу "Влада Путіна. Навіщо Європі Росія?". У "спонсорському контракті" стояла рукописна позначка "аналогічно укладеному в 2013 році договору: біографія Путіна". В 2015 році вийшла книга Зайпеля "Путін. Логіка влади".

Зайпель визнав, що книги про Путіна спонсорував російський мільярдер Мордашов, але заявив, що цей факт не дискредитує його роботи, бо він нібито не мав зобов'язань перед спонсором щодо "композиції та змісту книги". Зайпель також заапевнив, що гроші йшли лише на підтримку його книжкових проєктів, але не фільму чи громадської діяльності. Ще в 2021 році він категорично заперечував, що отримував російські гроші.

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