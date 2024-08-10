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МВС Німеччини допускає спроби втручання РФ у місцеві вибори

Роман Сулима
10 серпня 2024 р.

Німецьке міністерство внутрішніх справ заявило про можливі спроби Росії маніпулювати осінніми земельними виборами на сході ФРН, про зростання дезінформації, маніпуляцій та налаштування соціальних груп одна проти одної.

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Будівля міністерства внутрішніх справ ФРН у Берліні
У МВС Німеччини застерегли: Росія може спробувати вплинути на регіональні вибори Фото: Winfried Rothermel/dpa/picture alliance

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Німеччини попередило про можливі спроби Росії маніпулювати майбутніми земельними виборами на сході країни.

"Ми повинні виходити з того, що всі вибори в нашій країні є потенційною мішенню для незаконного впливу", - заявив німецькому виданню Handelsblatt офіційний представник міністерства в суботу, 10 серпня.

За його словами, Росія намагається "незаконно вплинути на громадські дебати й ухвалення політичних рішень у Німеччині", а від самого повномасштабної війни РФ проти України спостерігається зростання дезінформації як з боку представників російської влади, так і державних і прокремлівських ЗМІ на різних інформаційних платформах і в соціальних мережах.

"Вони використовують неправдиву інформацію для розпалювання емоційних дискусій і навмисно налаштовують соціальні групи одна проти одної", - зазначив представник МВС.

Вибори в низці земель німецьких земель

Нові земельні парламенти обиратимуть у федеральних землях Тюрингія і Саксонія 1 вересня, а в Бранденбурзі - 22 вересня.

За даними опитування ZDF Politbarometer, у Тюрінгії 30 відсотків виборців готові віддати свої голоси за правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН). За нею йдуть опозиційний Християнсько-демократичний союз (ХДС) із 21 відсотком і "Союз Сари Ваґенкнехт" із 19 відсотками. У Лівої партії - 15 відсотків, а в провладної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) - лише сім відсотків.

У Саксонії з 34 відсотками лідирує ХДС, лише на чотири відсотки відстає АдН. У "Союзу Сари Ваґенкнехт" - 11 відсотків, "зелені" та СДПН мають по шість відсотків.

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