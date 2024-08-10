МВС Німеччини допускає спроби втручання РФ у місцеві вибори

МВС Німеччини допускає спроби втручання РФ у місцеві вибори10 серпня 2024 р.
Міністерство внутрішніх справ (МВС) Німеччини попередило про можливі спроби Росії маніпулювати майбутніми земельними виборами на сході країни.
"Ми повинні виходити з того, що всі вибори в нашій країні є потенційною мішенню для незаконного впливу", - заявив німецькому виданню Handelsblatt офіційний представник міністерства в суботу, 10 серпня.
За його словами, Росія намагається "незаконно вплинути на громадські дебати й ухвалення політичних рішень у Німеччині", а від самого повномасштабної війни РФ проти України спостерігається зростання дезінформації як з боку представників російської влади, так і державних і прокремлівських ЗМІ на різних інформаційних платформах і в соціальних мережах.
"Вони використовують неправдиву інформацію для розпалювання емоційних дискусій і навмисно налаштовують соціальні групи одна проти одної", - зазначив представник МВС.
Вибори в низці земель німецьких земель
Нові земельні парламенти обиратимуть у федеральних землях Тюрингія і Саксонія 1 вересня, а в Бранденбурзі - 22 вересня.
За даними опитування ZDF Politbarometer, у Тюрінгії 30 відсотків виборців готові віддати свої голоси за правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН). За нею йдуть опозиційний Християнсько-демократичний союз (ХДС) із 21 відсотком і "Союз Сари Ваґенкнехт" із 19 відсотками. У Лівої партії - 15 відсотків, а в провладної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) - лише сім відсотків.
У Саксонії з 34 відсотками лідирує ХДС, лише на чотири відсотки відстає АдН. У "Союзу Сари Ваґенкнехт" - 11 відсотків, "зелені" та СДПН мають по шість відсотків.
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