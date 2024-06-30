На з'їзді АдН відкинули обмеження на поїздки в Росію

"Альтернатива для Німеччини" відмовилась запровадити суворіші правила на закордонні поїздки та інтерв'ю іноземним ЗМІ для політиків партії після негативу в пресі щодо їхніх візитів у РФ і розмов з пропагандистами.

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на з'їзд в Ессені у неділю, 30 червня, відхилила висунуту кількома делегатами пропозицію запровадити суворіші правила щодо закордонних поїздок та інтерв'ю з іноземними ЗМІ для політиків партії.

Згідно з пропозицією, члени парламенту від АдН повинні були б консультуватися з керівництвом партії перед тим, як давати інтерв'ю закордонним ЗМІ, зустрічатися з іноземними лідерами або здійснювати поїздки "з політичним підтекстом".

Ця пропозиція з'явилася після негативного висвітлення в німецькій пресі поїздок партійців АдН у РФ і їхніх виступів у російських державних пропагандистських ЗМІ з висловленням захоплення президентом Росії Володимиром Путіним, пише агенція dpa.

Депутат баварського парламенту від АдН Флоріан Келер (Florian Keller), який підтримав посилення правил, розкритикував "візити до регіональних диктаторів або автократів", і заявив, що партія повинна більше зосередитися на німецькій батьківщині, щоб виборці не сприймали її як довірену особу іноземної держави.

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Співголова АдН закликає припинити поставки зброї ЗСУ

Напередодні, в перший день з'їзду, делегати переобрали на новий дворічний термін лідерів партії - Тіно Хрупаллу (Tino Chrupalla) й Аліс Вайдель (Alice Weidel).

Сьогодні, на другий день з'їзду, предметом дебатів стала зовнішньополітична орієнтація АдН, зокрема, щодо війни Росії проти України. У резолюції, яку також підтримала Вайдель, йдеться про те, що Німеччина повинна сильніше емансипуватися від зовнішньої політики США та міститься заклик до припинення військової допомоги Збройним силам України (ЗСУ).

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Масові протести проти АдН: партієць вкусив мітингаря

З'їзд АдН супроводжувався масовими протестами, в яких взяли участь десятки тисяч людей. Акції почалися в Ессені ще напередодні, коли на вулиці вийшли близько 10 тисяч демонстрантів, а в суботу вийшли понад 50 тисяч людей.

За даними поліції, поблизу конференцзалу, де АдН проводить з'їзд, сталися заворушення - активісти нападали на правоохоронців і намагалися прорватися через загородження. Поліцейські застосували перцевий спрей та гумові кийки, кількох людей затримали. Під час сутичок були поранені 28 поліціянтів, один - серйозно. Демонстранти теж отримали травми, зокрема від перцевого балончика.

Тим часом делегат від АдН Штефан Хрді (Stefan Hrdy) вкусив протестувальника. Таблоїд Bild опублікував відео інциденту, на якому видно, як Хрді йде до поліцейського кордону, кілька демонстрантів стають на його шляху, починається штовханина, і він падає на землю. На відео видно, як демонстрант поставив на нього ногу, а Хрді вкусив того за литку.

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