Противниця зброї Україні створює свою партію в Німеччині

Сара Ваґенкнехт вийшла з Лівої партії та планує заснувати власну політичну силу. Опитування свідчать, що вона має перспективу. Політологи гадають, що вона може переманити голоси "Альтернативи для Німеччини".

Голова фракції Лівої партії у Бундестазі Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) оголосив у понеділок, 23 жовтня, про вихід з партії десятьох депутатів, які одночасно хочуть "залишатися членами фракції". Він назвав цей крок "безвідповідальним і неприйнятним", але зазначив, що "цей запит розглянуть".

Ідеться про колишню очільницю фракції Лівих Сару Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) та її однодумців, які у цей же день представили в Берліні перші деталі заснування нової партії.

Ліва партія засудила російську агресію проти України, однак від початку повномасштабної війни виступає проти постачання зброї Україні - за "перемовини замість танків". Окремі її представники, як-от Ваґенкнехт, також критикують санкції, запроваджені проти Росії через вторгнення в Україну, та намагаються перекласти відповідальність за війну на НАТО.

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Ваґенкнехт заснує власну партію

Як повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa, нову партію планують заснувати на початку 2024 року. Ваґенкнехт заявила, що вже наступного року планується висування кандидатів від нової партії на земельних виборах у Тюрингії, Саксонії та Бранденбурзі.

Поки що програму партії та її склад ще не представили. Втім, згідно з соціологічним опитуванням незалежного інституту вивчення громадської думки Insa для недільного випуску газети Bild, 27 відсотків респондентів могли б уявити, що проголосують за партію Ваґенкнехт.

Політологи очікують, що нова партія Ваґенкнехт може переманити голоси німецьких виборців з правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", популярність якої зростає.

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