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ПолітикаНімеччина

Німецьку праву популістку вимазали фекаліями

Роман Губа
26 серпня 2023 р.

Чоловік попросив заступницю голови "Альтернативи для Німеччини" Беатрікс фон Шторх про спільне фото, а потім вимазав її екскрементами.

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Беатрікс фон Шторх (архівне фото)
Беатрікс фон Шторх (архівне фото)Фото: Getty Images/AFP/T. Schwarz

Заступницю голови правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Беатрікс фон Шторх (Beatrix von Storch) вимазали собачими фекаліями під час публічного виступу в місті Даун у землі Рейнланд-Пфальц, повідомляє в суботу, 26 серпня німецьке інформаційне агентство dpa.

Фон Шторх розповіла агенції, що на публічному заході ввечері в п'ятницю, 25 серпня, чоловік попросив її про спільне фото, а коли вона погодилась - обмазав екскрементами. "Це було дійсно огидно", - заявила політикиня.

Поліція повідомила, що 35-річного чоловіка затримали і зараз він перебуває під слідством.

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АдН стає все популярнішою серед німців

За даними соціологів, від останніх парламентських виборів рейтинги АдН зросли вже вдвічі. Зараз партія поступається лише лідеру соціологічних опитувань - опозиційному Християнсько-демократичному та Християнсько-соціальному союзам. Водночас Соціально-демократичну партію, членом якої є канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), як і дві інші коаліційні партії, АдН випереджає.

Цього року АдН уже продемонструвала успіхи на регіональних виборах. Так, в одному з невеликих міст у Саксонії-Ангальт представника партії обрали бургомістром, а в Тюрингії інший її представник став головою адміністрації округу. Після успіху на виборах у Тюрингії підтримка на адресу АдН пролунала в неонацистському таборі - відомий правий екстреміст Міхаель Брюк (Michael Brück) привітав партію.

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Скандальна "Альтернатива для Німеччини"

АдН, заснована в 2013 році, відома передусім своєю антимігрантською позицією. Її рейтинги ростуть попри політичні скандали, афери з пожертвуваннями, зв'язки з правими екстремістами та ксенофобські висловлювання. Окремі чинні та колишні партійні функціонери неодноразово позитивно відгукувались про фашизм і націонал-соціалізм Адольфа Гітлера.

АдН отримала від німецької служби контррозвідки статус "підозрюваної у правоекстремістських устремліннях" ще у березні 2021 року і перебуває під наглядом. Правонаціоналістичне об'єднання АдН "Крило" оголосили правоекстремістським офіційно. В квітні цього року екстремістською організацією визнали і молодіжну організацію партії - "Молодіжну альтернативу".

Від початку повномасштабної війни Росії проти України АдН послідовно виступає проти військової допомоги Києву. В партії різко критикують постачання німецької зброї в Україну, звинувачують уряд ФРН у "розпалюванні війни", а рішення постачати танки Leopard-2 керівництво політичної сили назвало "катастрофічним".

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Кремль фінансує позов "АдН" проти постачання зброї Україні?

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