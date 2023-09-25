"Альтернатива для Росії" - як АдН переймає ідеологію Кремля

Представники "Альтернативи для Німеччини" дедалі частіше використовують терміни "євразійство" та "багатополярний світ" у кремлівському трактуванні, стверджує видання Correctiv. Деталі масштабного розслідування - у DW.

Німецьку правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) давно звинувачують у тісних зв'язках з Москвою та поширенні її наративів. У п'ятницю, 22 вересня, видання Correctiv опублікувало велике дослідження, в якому узагальнило виявлене ним ідеологічне зближення АдН із Кремлем.

Читайте також: Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" наростила рейтинг до 22%

"Мова йде не лише про відомі провокаційні поїздки політиків АдН до Москви або на окуповані Росією території - навіть після вторгнення РФ в Україну. Систематичний розворот у бік Росії помітний у партійних програмах, запитах і виступах у Бундестазі, а також у заявах багатьох депутатів від АдН. Партія стала "Альтернативою для Росії", - йдеться у матеріалі.

До лексикону АдН увійшов "багатополярний світ" по-кремлівськи

Автору дослідження Маркусові Бенсманну (Marcus Bensmann) вдалося встановити, що в ідеологію АдН послідовно впроваджуються поняття "євразійство" та "багатополярний світ" - ключові тези зовнішньої політики російської влади. Так, депутат ландтагу у федеральній землі Саксонія-Ангальт Ганс-Томас Тілльшнайдер (Hans-Thomas Tillschneider), який неодноразово їздив до Росії навіть після її повномасштабного вторгнення в Україну, написав у Facebook: "Прихильники трансатлантичних відносин проти євразійців. Ми повинні змінити погляди!"

Те, що він трактує дані поняття у дусі Кремля, Тілльшнайдер уточнив сам: "Зараз і уряд ФРН час від часу говорить про багатополярний світоустрій, але наш федеральний уряд має на увазі під цим терміном лише те, що у світі якимось чином виникає кілька центрів сили.

На Московській конференції з безпеки цей термін використовувався інакше. Там він застосовувався у нормативному сенсі. Він описував мету, з якою всі були згодні. Ми хочемо багатополярного світоустрою. І в цьому сенсі багатополярний світоустрій - це антитеза однополярному світоустрою, світовому пануванню США".

Читайте також: Свастика на українських авто: німецький депутат подав у відставку

АдН на виборах до Європарламенту: за зближення з ЄАЕС та ШОС

І це не позиція одного лише регіонального депутата. Лідером списку АдН на виборах до Європарламенту, які заплановано на червень 2024 року, став Максиміліан Кра (Maximilian Krah). Цього року він випустив книжку "Права політика - маніфест". У ній він протиставляє "праву зовнішню політику" та "багатополярний світ" глобалізму, в якому європейські країни нібито "виступають як васали США".

Лідер списку АдН на виборах до Європарламенту Максиміліан Кра Фото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Кра фактично прогнозує перемогу Росії: "Економічна, культурна та політична міць Заходу слабшає… Якщо Росія не зазнає повного фіаско зі своїми планами, то швидко виникне інший світовий порядок та інше міжнародне право. Процеси змін, які вже активно відбуваються, стануть помітними та прискоряться. Політичні праві можуть від цього виграти".

Антизахідна риторика взагалі пронизує передвиборчу програму АдН до виборів до Європарламенту, зазначає Correctiv. Провину за конфлікти в Європі правопопулісти покладають на "домінування неєвропейських держав", натякаючи на США. Вони хочуть, щоб Німеччина домагалася статусу спостерігача у Шанхайській організації співробітництва (організація, створена Росією, Китаєм та низкою азійських країн), а також кооперації з ініційованим Москвою Євразійським економічним союзом (ЄАЕС).

Автор дослідження нагадує, що при створенні АдН партія хоч і вимагала відмови від євро, але говорила про відданість НАТО. "НАТО було і залишається основою трансатлантичної архітектури безпеки, вирішальним якорем якої є союз із США", - наголошувалося у програмі АдН перед виборами до Європарламенту 2014 року.

АдН у Баварії - проти постачання зброї Україні

Найбільш радикально та відкрито підтримують проросійський курс представники АдН у Баварії. У цій федеральній землі 8 жовтня відбудуться вибори до ландтагу - регіонального парламенту. У травні місцеві члени партії ухвалили резолюцію під назвою "Баварська ініціатива діалогу заради миру в Європі".

У цьому документі вони виступили проти постачання зброї Україні та навчання українських солдатів на баварській території, а також висловилися за зняття санкцій з Росії. Ба більше, у баварському відділенні АдН хочуть, щоб їхня федеральна земля де-факто здійснювала власну політику щодо РФ, "негайно використовуючи налагоджені канали діалогу з давніми російськими партнерами" за "зразком Угорщини та Сербії".

Не обійшлося в резолюції і без терміну "Євразія" з відтінком антиамериканізму: "Баварія як будівельник мостів між Сходом і Заходом, а не прихильник односторонніх інтересів Байдена та геополітики США щодо цілеспрямованого поділу Євразії".

Читайте також: Німецьку праву популістку вимазали фекаліями

Голос за АдН - все одно що за "Єдину Росію"?

Автор дослідження Маркус Бенсманн визнає, що в ньому немає нових відомостей, наприклад, про грошові потоки з Москви до кишень політиків з АдН. "Не думаю, що це найголовніше. Головне, що політики в АдН вирішили, виходячи з ідеологічних переконань, зламати уявне домінування США, яке їм бачиться, і перейти до нового світу - світу Євразії, багатополярного світу", - сказав він в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk.

Співголова АдН Тіно Хрупалла на акції за мир, квітень 2023 року Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance

При цьому дані терміни зі сфери геополітики журналіст називає "бойовими поняттями" Росії та нагадує, що експрезидент РФ Дмитро Медведєв пов'язав раніше декларовану мету побудувати Євразію від Лісабона до Владивостока із вторгненням в Україну. "Це можливо лише за домінування Росії. Це мають знати й виборці. Ті, хто голосує за АдН і за ці концепції, голосують за Європу та Німеччину під пануванням Росії", - пояснює Бенсманн.

Аналогічно прокоментувала статтю Correctiv євродепутатка від Зелених Віола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel): "Той, хто проголосує за цю партію (АдН. - Ред.), з таким самим успіхом може поставити галочку і поруч з путінською партією "Єдина Росія".

"АдН систематично орієнтується на Росію. Це довга рука Кремля, яка цілеспрямовано просуває російську пропаганду й націоналістичну, антизахідну ідеологію путінського ідеолога Олександра Дугіна. АдН відхиляє демократію, верховенство права, вільний, ліберальний, заснований на правилах порядок. Усе, на чому базується розквіт Німеччини", - переконаний член зовнішньополітичного комітету Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter).