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ПолітикаНімеччина

Німецькі праві популісти "АдН" наростили рейтинг до 22%

Тетяна Кирилюк
3 год. тому

Нині "Альтернатива для Німеччини" відстає на чотири відсотки від найпопулярнішої ХДС/ХСС і на стільки ж випереджає СДПН канцлера Шольца.

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Прапор "АдН"
Прапор "АдН"Фото: Sachelle Babbar/picture alliance/ZUMAPRESS

Рейтинг правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) зріс до 22 відсотків, свідчать дані соціологічного опитування, проведеного інститутом Insa на замовлення німецького видання Bild am Sonntag. 

Порівняно з попереднім опитуванням популярність "АдН" зросла на два відсоткові пункти, передає в суботу, 22 липня, німецьке інформаційне агентство dpa. Нині це друга найпопулярніша партія в Німеччині. Вона відстає від лідера на чотири пункти.

Християнсько-демократичний та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) мають 26 відсотків підтримки, що на один пункт менше в порівнянні з попереднім дослідженням. 

Соціально-демократичну партію (СДПН) канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), яка має 18 відсотків підтримки, "АдН" випереджає на чотири пункти. 

"Зелених" підтримують 14 відсотків, вільних демократів - сім, а лівих - п'ять. Опитування провели 17-21 липня серед понад 1200 виборців Німеччини, похибка не перевищує 2,9 відсотка.

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АдН - критики підтримки України

"АдН", заснована в 2013 році, відома передусім своєю антимігрантською позицією. З 2017 року партія представлена в Бундестазі та в 15-ти з 16-ти земельних парламентів Німеччини. Наприкінці червня цього року кандидат від цієї партії виграв вибори голови району, а початку липня політика від "АдН" вперше обрали бургомістром.

Рейтинги "АдН" ростуть попри політичні скандали,  афери з пожертвуваннями, зв'язки з правими екстремістами та ксенофобські висловлювання. Окремі чинні та колишні партійні функціонери неодноразово позитивно відгукалися про фашизм та націонал-соціалізм Адольфа Гітлера.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України "АдН" послідовно виступає проти військової допомоги Києву. В партії різко критикують постачання німецької зброї в Україну, звинувачують уряд ФРН у "розпалюванні війни", а рішення постачати танки Leopard-2 керівництво політичної сили назвало "катастрофічним".

Федеральне відомство з охорони конституції ФРН (німецька служба контррозвідки. - Ред.) зарахувало молодіжну організацію "АдН" до відкрито правоекстремістських угруповань. Партія загалом перебуває під наглядом відомства. 

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