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ПолітикаСполучені Штати Америки

Глава соцмережі очолить в адміністрації Трампа раду розвідки

Дмитро Шварц
15 грудня 2024 р.

Трамп запропонував призначити керівника своєї соцмережі Девіна Нуньєса головою Консультативної ради з розвідки при президенті, а колишнього посла в ФРН Річарда Гренелла - посланцем з особливих доручень.

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Девін Нуньєс та Дональд Трамп, 17 липня 2024 року
Девін Нуньєс (л) є давнім прихильником Дональда ТрампаФото: Tom Williams/CQ Roll Call/Sipa USA/picture alliance

Обраний президент США Дональд Трамп в суботу, 14 грудня, запропонував кандидатуру колишнього члена Палати представників Девіна Нуньєса в якості голови Консультативної ради з розвідки при президенті, органі Білого дому, який пропонує очільнику держави незалежні оцінки ефективності та планування діяльності розвідувальних служб.

Нуньєс, який зараз є гендиректором платформи соціальних мереж Трампа Truth Social, є давнім прихильником обраного президента. Він очолював комітет з питань розвідки Палати представників протягом частини першого терміну перебування Трампа в Білому домі.

На посаді голови комітету Нуньєс стверджував, що ФБР вступило в змову проти Трампа під час розслідування втручання Росії у президентські вибори 2016 року, на яких Трамп переміг кандидатку від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

За словами Трампа, Нуньєс залишиться гендиректором Truth Social під час роботи в консультативній групі.

"Девін буде спиратися на свій досвід колишнього голови комітету з розвідки Палати представників і свою ключову роль у викритті містифікації "Росія, Росія, Росія", щоб надати мені незалежні оцінки ефективності та правомірності діяльності розвідувального співтовариства США", - написав Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social у суботу.

Колишній посол США у ФРН може стати посланником з особливих доручень

Трамп також заявив, що пропонує призначити своїм посланцем з особливих доручень колишнього посла США в Німеччині Річарда Гренелла. "Рік працюватиме в найгарячіших точках світу, включаючи Венесуелу та Північну Корею. Рік продовжить боротися за мир через силу і завжди ставитиме Америку на перше місце", - зазначив Трамп у дописі на своїй сторінці у Truth Social.

Під час перебування послом США в Берліні, куди Трамп відправив його у 2018 році під час свого першого президентського терміну, Гренелл часто критикував Німеччину та її лідерку, Анґелу Меркель (Angela Merkel), скаржачись на те, що, за його словами, ФРН недостатньо витрачає на оборону - менше за цільовий показник НАТО обсягом у два відсотки від ВВП щороку.

Лояльний до Трампа Гренелл раніше розглядався як потенційний держсекретар, але ця номінація дісталася сенатору від Флориди Марко Рубіо.

Наприкінці листопада ЗМІ заявляли, що Трамп може призначити Гренелла спецпредставником, який займатиметься врегулюванням війни РФ проти України.

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