Трамп може призначити спецпредом щодо війни Гренелла - ЗМІ

Ексглава розвідки США Річард Гренелл може займатися врегулюванням війни Росії проти України в адміністрації Дональда Трампа. Він пропонував створити "автономні зони" і виступав проти членства України в НАТО.

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість призначення Річарда Гренелла, який очолював Національну розвідку під час його першого президентства, на посаду спеціального представника з врегулювання російсько-українського воєнного конфлікту. Про це у ніч на суботу, 23 листопада, повідомило міжнародне агентство Reuters із посиланням на низку джерел.

Наразі посади спецпосланника США, який би займався винятково питанням війни Росії проти України, немає, але Трамп розглядає можливість її створення. У разі призначення на цю посаду Гренелл відіграватиме ключову роль в зусиллях Трампа зупинити війну.

Гренелл пропонував створити "автономні зони" для завершення війни

Reuters нагадує, що під час круглого столу в липні Гренелл виступив за створення "автономних зон" як засобу припинення війни.

Він також припустив, що не підтримуватиме вступ України до НАТО в найближчому майбутньому.

Гренелл має довгу дипломатичну кар'єру та, як зауважує агенція, глибоко розбирається в європейських справах. Він працював послом США в Німеччині та був спеціальним посланником президента США на мирних переговорах щодо Сербії та Косова. Перед президентськими виборами Гренелл вважався головним претендентом Трампа на посаду державного секретаря, але зрештою її обійняв Марко Рубіо.

Як зауважують джерела Reuters, поки немає гарантій, що Гренелл погодиться на посаду спецпредставника щодо війни, а Трамп може зрештою обрати когось іншого на цю роль. Сам Гренелл не відповів на прохання про коментар щодо його ймовірного призначення.

Інші ймовірні претенденти на посаду спецпосланця Трампа по Україні

У середині листопада видання The New York Times написало з посиланням на джерела, що спецпредставником Трампа з мирного врегулювання в Україні хоче стати уродженець Росії Борис Епштейн. За даними NYT, він сам висловив бажання обійняти цю посаду, зазначивши, що "у нього є родичі по обидва боки конфлікту".

Незадовго до цього українське видання "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела написало, що основним кандидатом на цю посаду є американський дипломат і юрист Браян Гук.