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У Трампа розглядають удари по ядерних об'єктах Ірану - WSJ

Микола Лінке | Степан Смишляєв
13 грудня 2024 р.

Дональд Трамп розглядає варіанти, як зупинити ядерну програму Ірану, пише The Wall Street Journal. Ідеться як про санкційний тиск, так і про можливості нанесення військових ударів по ядерних об'єктах країни.

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Дональд Трамп і прапор Ірану
Дональд Трамп і його команда розглядають можливість військових ударів по ядерних об'єктах ІрануФото: Taidgh Barron/ZUMA/picture alliance

Обраний президент США Дональд Трамп та його команда розглядають різні можливості того, як зупинити розвиток ядерної програми Ірану. Один із варіантів - превентивний удар авіації Ізраїлю та США по іранських ядерних об'єктах, пише у п'ятницю, 13 грудня, американське видання The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на неназваних представників команди республіканця.

За інформацією видання, радники Трампа стурбовані тим, що економічного тиску на Іран недостатньо, і розглядають можливість воєнних дій. "Можливість військового удару по ядерних об'єктах тепер серйозніше розглядається деякими членами його перехідної команди", - пише WSJ.

Журналісти зауважують, що до таких дискусій членів команди підштовхнуло, зокрема, послаблення регіонального впливу Ірану після повалення режиму Башара Асада в Сирії, а також знищення Ізраїлем значних сил проіранського екстремістського шиїтського угруповання "Хезболла" в Лівані та палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, яке підтримував Іран.

Водночас, за даними WSJ, "всі обговорення з цього питання залишаються на ранніх стадіях".

Трамп прагне максимального тиску на Іран

Як пише видання, стратегія відносин США з Іраном, що розробляється, отримала назву "максимальний тиск 2.0". Трамп та його помічники проробляють військові кроки у поєднанні з жорсткішими фінансовими санкціями. Остаточного рішення, який з методів тиску вибрати, поки що немає.

Найрадикальніший варіант передбачає відправлення більшої кількості американських солдатів, військових літаків і кораблів на Близький Схід. США також можуть передати Ізраїлю сучасні бомби, щоб той вивів із ладу іранські ядерні об'єкти. Розглядається і потенційна участь США у спільній операції.

Розвиток ядерної програми Ірану

Протягом останнього року Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), американські посадовці та ЗМІ неодноразово повідомляли, що Іран нарощував темпи виробництва збагаченого урану.

Так, минулого грудня агенція Reuters писала, що Іран має достатню кількість збагаченого до 60 відсотків урану, щоб створити три атомні бомби на його основі. У травні, за даними МАГАТЕ, Іран мав 142,1 кілограма урану з рівнем збагачення в 60%.

Як зауважує агенція Associated Press, збагачений до рівня в 60% уран є "невеличким технічним кроком" від збройового рівня у 90 відсотків. За розрахунками, з близько 42 кілограмів урану, збагаченого до 60 відсотків, теоретично можна створити одну атомну бомбу, якщо довести рівень збагачення до 90 відсотків.

У липні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран перебуває "за один або два тижні" від того, щоб "отримати проривні потужності з виробництва матеріалу, що розщеплюється, для ядерної зброї". Як пише WSJ, зараз в Ірану достатньо високозбагаченого урану, щоб створити чотири ядерні бомби.

Після обрання у липні президент Ірану Масуд Пезешкіян закликав до відновлення ядерної угоди в обмін на послаблення санкцій. З цієї угоди США вийшли у 2018 році за президенства Трампа.

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