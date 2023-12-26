Іран наростив темпи виробництва збагаченого урану - МАГАТЕ

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, Іран знову наростив темпи виробництва збагаченого до 60% урану, вийшовши на рівень дев'ять кілограмів на місяць.

Іран знову наростив темпи виробництва збагаченого урану і вийшов на рівень дев'ять кілограмів на місяць, повідомляє у вівторок, 26 грудня, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). За даними агенції Reuters, Ісламська Республіка має достатню кількість збагаченого до 60% урану, щоб створити три атомні бомби на його основі, довівши рівень збагачення до 90 відсотків.

Тегеран при цьому спростовує твердження, що його мета - створення атомної бомби.

Як повідомлялось, 16 вересня 2023 року Іран повідомив МАГАТЕ, що відкликає акредитацію у кількох інспекторів агентства в країні. За даними голови організації Рафаеля Гроссі, від роботи були усунуті близько третини всіх інспекторів МАГАТЕ в Ірані.

У 2015 році Іран уклав так звану "ядерну угоду" з "групою шести" - США, Росією, Китаєм, Великобританією, Німеччиною та Францією. Вона передбачала поступове зняття економічних санкцій із Ірану в обмін на згортання ним ядерної програми. Ірану дозволялося збагачення урану лише на 3,67% для використання ядерної енергії в цивільних цілях. Порогове значення збагачення урану для використання ядерної енергії у військових цілях становить 90 відсотків.

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2018 року за президентства Дональда Трампа США вийшли з угоди та поновили дію обмежувальних заходів щодо Ірану. Тегеран, своєю чергою, став відмовлятися від дотримання договору - іранська сторона почала збагачувати уран до вищого рівня, виробляти металевий уран, вводити в роботу швидші центрифуги та накопичувати значно більше урану, ніж затверджено угодою.

Переговори про відновлення ядерної угоди у Відні, які почалися у квітні 2021 року, зайшли в глухий кут після того, як президентом Ірану був обраний прихильник жорсткої лінії у відносинах із Заходом Ебрахім Раїсі.

Нинішній президент США Джо Байден заявив про готовність за певних умов повернутися до ядерної угоди.