Іран здатний створити три атомні бомби - Reuters

Запаси збагаченого до 60 відсотків урану в Ірані перевищили 128 кілограмів. У разі подальшого збагачення цього вистачить для створення трьох атомних бомб.

Іран має у своєму розпорядженні вже 128,3 кілограма урану, збагаченого до 60 відсотків, повідомило 15 листопада агентство Reuters з посиланням на конфіденційну доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

За його оцінками, для створення атомної бомби "теоретично" достатньо близько 42 кілограмів цієї речовини, збагаченої до 90 відсотків. Таким чином, наявних в Ірану запасів урану, за умови подальшого його збагачення, достатньо для створення трьох атомних бомб.

"Це значна кількість, особливо якщо вона ні для чого не використовується", - прокоментував цю звістку високопоставлений американський дипломат. Він додав, що Іран є єдиною країною у світі, яка збагачує уран до такого високого рівня, не виробляючи при цьому атомну зброю.

За даними МАГАТЕ, останнім часом в Ірані щомісяця в середньому збагачують до 60 відсотків близько трьох кілограмів урану. Раніше цього року цей показник сягав дев'яти кілограмів, зазначили в організації. Дипломатичні джерела пов'язують зниження темпів з непрямими переговорами між Іраном і США, іншим результатом яких став обмін ув'язненими у вересні.

Іран не виконує вимоги МАГАТЕ

У 2015 році Іран підписав Спільний всеосяжний план дій (СВПД) з "групою шести" у складі США, Росії, Китаю, Великобританії, Німеччини та Франції. Він передбачав поступове зняття економічних санкцій з Ірану в обмін на згортання ним своєї ядерної програми. Проте США під керівництвом Дональда Трампа оголосили про вихід з угоди у 2018 році. У відповідь на це Іран почав відмовлятися від дотримання своєї частини договору.

Минулого року Рада МАГАТЕ зажадала від Ірану провести розслідування щодо слідів урану, знайдених на трьох незадекларованих іранською владою об'єктах. Згодом МАГАТЕ прибрало один об'єкт зі списку, однак прогресу в розслідуванні не досягнули.

Цього року лише частково була виконана угода про перевстановлення обладнання для моніторингу, включаючи камери спостереження, зняті торік іранською стороною. Зрештою, у вересні Іран відкликав акредитацію у деяких інспекторів МАГАТЕ.

Попри все це, з даними Reuters, Іран навряд зіткнеться з серйозними наслідками, коли Рада МАГАТЕ збереться наступного тижня. США і Європа прагнуть уникнути дипломатичних ускладнень з Іраном на тлі війни Ізраїлю з терористичним угрупованням ХАМАС - є побоювання, що Іран або його сателіти можуть в неї втрутитися.

Читайте також: США застерегли Іран і "Хезболлу" від втручання в Газі