Ізраїль знищив іранський центр розроблення ядерної зброї

Під час жовтневого ізраїльського авіаудару був зруйнований секретний центр, у якому Іран відновив дослідження, пов'язані з ядерною зброєю, пише американське видання Axios із посиланням посадовців США.

Внаслідок удару по Ірану, завданого Ізраїлем наприкінці жовтня, був знищений надсекретний центр, який займався дослідженнями, пов'язаними з розробленням ядерної зброї.

Про це повідомило в п'ятницю, 15 листопада, американське видання Axios із посиланням на трьох офіційних осіб США, а також одного чинного й одного колишнього ізраїльських чиновників.

Секретний центр за 30 км від Тегерана повністю зруйнований

За даними видання, йдеться про дослідницький центр Талекан-2 на території військового комплексу Парчин за 30 кілометрів на південний схід від іранської столиці Тегерана, який донедавна вважався неактивним.

Центр входив до іранської програми створення ядерної зброї, поки Іран не заморозив її у 2003 році. Його використовували для випробування вибухівки, яка мала приводити в дію ядерний пристрій.

На початку цього року спецслужби США та Ізраїлю зафіксували активність на цьому об'єкті. Американський чиновник у розмові з журналістами Axios зазначив, що в Талекані-2 були відновлені наукові дослідження, які могли б закласти підґрунтя для виробництва ядерної зброї, але водночас могли бути представлені як дослідження в цивільних цілях. "Це було цілком таємно. Лише невелика частина іранського уряду знала про це, але більша частина нічого не знала", - розповів він.

Супутникові знімки високої роздільної здатності, зроблені після ізраїльського удару, свідчать про те, що будівля центру повністю зруйнована. Колишній ізраїльський чиновник зазначив, що внаслідок удару було знищене складне обладнання для проведення досліджень. Джерела видання кажуть, що цей крок "істотно" підірвав зусилля Ірану щодо відновлення досліджень в галузі ядерної зброї.

Талекан-2 офіційно не входив до іранської ядерної програми

Axios нагадує, що президент США Джо Байден попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не нападати у відповідь на масштабну іранську атаку на ядерні об'єкти цієї країни, щоб не спровокувати війну. Однак Талекан-2 не був частиною заявленої ядерної програми Ірану, тому його влада не змогла б визнати значущість удару, не визнавши порушення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Удар був не надто тонким натяком на те, що ізраїльтяни володіють значними знаннями про іранську систему, навіть коли йдеться про речі, що тримали в найсуворішому секреті й були відомі дуже невеликій групі людей в іранському уряді", - заявив представник США.

Ізраїль завдав серії авіаударів по Ірану в ніч на 26 жовтня у відповідь на масштабну ракетну атаку.