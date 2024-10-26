Ізраїль завдав низки ударів по військових цілях в Ірані

Ці удари стали відповідю на масовану атаку Ірану на початку місяця. Тоді Іран випустив по території Ізраїлю приблизно 200 ракет, більшість з яких перехопила ППО.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в ніч на суботу, 26 жовтня, завдала ударів по низці військових об'єктів в Ірані. "У відповідь на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму на державу Ізраїль, Армія оборони Ізраїлю просто зараз завдає точкових ударів по військових цілях в Ірані", - заявили в ЦАХАЛі уночі.

За даними NBC News, цілями Ізраїлю стали казарми і склад зброї в Тегерані. Агентство Fars, своєю чергою, повідомило, що об'єктами ударів із повітря були військові бази на півдні та південному заході Тегерана. Згодом агентства з посиланням на місцеві ЗМІ повідомили про сильний вибух і "тривалий гуркіт" у центрі іранської столиці, а також про роботу ППО. Ізраїльські телеканали, посилаючись на власні джерела, повідомляли про другу хвилю ударів по Ірану. Американський новинний портал Axios повідомив про другу і третю хвилю атак.

За інформацією телеканалу Channel 12, який посилається на іранські джерела, серед об'єктів, які зазнали ударів, є командний пункт Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Вранці в суботу представники ізраїльської армії заявили про завершення операції в Ірані. "Наші літаки успішно повернулися додому, - йдеться в заяві ЦАХАЛу. - Удар у відповідь завершено, місію виконано".

Тим часом в Ірані заявили, що система протиповітряної оборони країни нібито успішно протидіяла ізраїльським атакам на військові об'єкти в провінціях Тегеран, Хузестан і Ілам, тож об'єкти там зазнали "обмеженої шкоди", повідомляє Reuters.

Масштабна атака Ірану на Ізраїль 1 жовтня

Ці удари відбулися після того, як 1 жовтня Іран завдав масованого удару по Ізраїлю , випустивши по території країни приблизно 200 ракет, більшість із яких були перехоплені силами ППО. Тегеран назвав обстріл відповіддю на вбивство лідера ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла" Хасана Насралли і лідера палестинського ісламістського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі вказав, що Іран, випустивши ракети, мав намір "убити тисячі" мирних жителів Ізраїлю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран зробив "велику помилку і заплатить за неї".

19 жовтня, після того як безпілотник, випущений із Лівану, атакував у місті Кейсарія приватну резиденцію Нетаньяху, ізраїльський прем'єр звинуватив Тегеран і союзників у спробі вбити його самого і його дружину. Нетаньяху пригрозив, що Іран і його союзники "заплатять велику ціну", якщо спробують нашкодити громадянам Ізраїлю.

Як повідомив Reuters неназваний американський посадовець, Ізраїль повідомив США про свої наміри заздалегідь, але Вашингтон не брав участі в операції. Державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває на Близькому Сході задля чергової спроби укласти мирну угоду, напередодні заявив, що удар Ізраїлю у відповідь не повинен призвести до ще більшої ескалації.