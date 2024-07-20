США: Іран як ніколи близький до створення ядерної зброї

Іран прискорив свою ядерну програму і близький до створення ядерної зброї, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо в п'ятницю, 19 липня. За останні тижні і місяці Іран "дійсно просувається вперед" у розробці матеріалу, що розщеплюється, який може бути використаний як паливо для ядерної зброї, заявив Блінкен агентство AFP.

Водночас він звинувачує адміністрацію колишнього президента США Дональда Трампа за вихід із ядерної угоди з Іраном у 2018 році. За оцінкою Блінкена, Іран перебуває "за один або два тижні" від того, щоб "отримати проривні потужності з виробництва матеріалу, що розщеплюється, для ядерної зброї". За його словами, Іран поки що не створив саму зброю, "але ви поєднуєте ці речі разом: розщеплюваний матеріал, вибуховий пристрій, і у вас є ядерна зброя".

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, виступаючи на тому ж форумі, заявив, що у Вашингтоні помітили суттєве "зростання публічних коментарів з боку іранських чиновників, які розмірковують про таку можливість" (створення ядерної зброї. - Ред.) після квітневих атак на Ізраїль з боку Ірану та його союзників.

Сполучені Штати "дуже, дуже уважно" стежать за будь-якими ознаками того, що Іран працює над створенням бомби, і роблять дипломатичні зусилля, щоб стримати Тегеран, заявив Блінкен. "Якщо вони почнуть рухатися цим шляхом, вони натраплять на справжню проблему зі Сполученими Штатами", - попередив Салліван.