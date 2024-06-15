ФРН, Британія і Франція критикують Іран за ядерну програму

Рішення задіяти нові центрифуги для збагачення урану на кількох іранських об'єктах - це подальша ескалація у зв'язку з ядерною програмою Ірану, вказують Берлін, Париж і Лондон.

Німеччина, Франція і Великобританія в суботу, 15 червня, оприлюднили спільну заяву із засудженням нещодавніх кроків Ірану, спрямованих на подальше розширення його ядерної програми.

Раніше на цьому тижні агентство Reuters з посиланням на доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про намір Тегерана встановити додаткові центрифуги для збагачення урану на об'єктах у Фордо і Натанзі.

"Іран зробив подальші кроки з ослаблення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), задіявши десятки додаткових сучасних центрифуг на комплексі для збагачення урану в Натанзі і оголосивши, що встановить ще тисячі центрифуг на об'єктах в Фордо і Натанзі, - йдеться в спільній заяві Лондона, Берліна і Парижа, опублікованій на сайті МЗС Сполученого Королівства, - Ці кроки призведуть до подальшого збільшення запасів збагаченого урану і потужностей зі збагачення, які вже значно перевищують ліміти СВДП. Це рішення є подальшою ескалацією у зв'язку з ядерною програмою Ірану, яка несе значні ризики поширення. Особливе занепокоєння викликає рішення Ірану істотно збільшити виробничі потужності на підземному об'єкті в Фордо".

"Подібні кроки як реакція на ухвалення Радою керуючих МАГАТЕ резолюції, що закликає Іран до давно необхідної співпраці щодо гарантій, неприйнятні, - підкреслюють європейські дипломати, - Згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Іран зобов'язаний повністю виконувати свою угоду про гарантії, що діє окремо від СВДП".

В зовнішньополітичних відомствах Німеччини, Франції та Великобританії вказали, що країни залишають прихильні дипломатичному рішенню, яке не допускає створення Іраном ядерної зброї.

Резолюція Німеччини, Франції та Великобританії щодо Ірану

5 червня Рада керуючих МАГАТЕ схвалила підготовлену Німеччиною, Францією і Великобританією резолюцію, що закликає Іран активізувати співпрацю з організацією і скасувати заборону на прийом міжнародних інспекторів.

"Ця резолюція стала відповіддю на відмову Ірану, що триває, від сумлінної співпраці з МАГАТЕ для прояснення невирішених питань, пов'язаних з виявленням на низці іранських об'єктів незаявлених ядерних матеріалів. Іран має юридичний обов'язок щодо співпраці з МАГАТЕ і обліку всіх ядерних матеріалів і ядерної діяльності, як передбачено Угодою про гарантії, укладеною відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)", - пояснили тоді в МЗС Франції .

20 країн проголосували за цю резолюцію, дві - Росія і Китай - проти. Ще 12 країн утрималися. У Тегерані документ сприйняли як такий, що спрямований проти Ірану.