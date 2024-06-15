  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаНімеччина

ФРН, Британія і Франція критикують Іран за ядерну програму

Валерій Сааков | Олександра Іванова
15 червня 2024 р.

Рішення задіяти нові центрифуги для збагачення урану на кількох іранських об'єктах - це подальша ескалація у зв'язку з ядерною програмою Ірану, вказують Берлін, Париж і Лондон.

https://p.dw.com/p/4h5RE
Бушерська АЕС в Ірані
Бушерська АЕС в Ірані (фото з архіву)Фото: Abedin Taherkenareh/dpa/picture alliance

Німеччина, Франція і Великобританія в суботу, 15 червня, оприлюднили спільну заяву із засудженням нещодавніх кроків Ірану, спрямованих на подальше розширення його ядерної програми.

Раніше на цьому тижні агентство Reuters з посиланням на доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про намір Тегерана встановити додаткові центрифуги для збагачення урану на об'єктах у Фордо і Натанзі.

"Іран зробив подальші кроки з ослаблення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), задіявши десятки додаткових сучасних центрифуг на комплексі для збагачення урану в Натанзі і оголосивши, що встановить ще тисячі центрифуг на об'єктах в Фордо і Натанзі, - йдеться в спільній заяві Лондона, Берліна і Парижа, опублікованій на сайті МЗС Сполученого Королівства, - Ці кроки призведуть до подальшого збільшення запасів збагаченого урану і потужностей зі збагачення, які вже значно перевищують ліміти СВДП. Це рішення є подальшою ескалацією у зв'язку з ядерною програмою Ірану, яка несе значні ризики поширення. Особливе занепокоєння викликає рішення Ірану істотно збільшити виробничі потужності на підземному об'єкті в Фордо".

"Подібні кроки як реакція на ухвалення Радою керуючих МАГАТЕ резолюції, що закликає Іран до давно необхідної співпраці щодо гарантій, неприйнятні, - підкреслюють європейські дипломати, - Згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Іран зобов'язаний повністю виконувати свою угоду про гарантії, що діє окремо від СВДП".

В зовнішньополітичних відомствах Німеччини, Франції та Великобританії вказали, що країни залишають прихильні дипломатичному рішенню, яке не допускає створення Іраном ядерної зброї.

Резолюція Німеччини, Франції та Великобританії щодо Ірану

5 червня Рада керуючих МАГАТЕ схвалила підготовлену Німеччиною, Францією і Великобританією резолюцію, що закликає Іран активізувати співпрацю з організацією і скасувати заборону на прийом міжнародних інспекторів.

"Ця резолюція стала відповіддю на відмову Ірану, що триває, від сумлінної співпраці з МАГАТЕ для прояснення невирішених питань, пов'язаних з виявленням на низці іранських об'єктів незаявлених ядерних матеріалів. Іран має юридичний обов'язок щодо співпраці з МАГАТЕ і обліку всіх ядерних матеріалів і ядерної діяльності, як передбачено Угодою про гарантії, укладеною відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)", - пояснили тоді в МЗС Франції.

20 країн проголосували за цю резолюцію, дві - Росія і Китай - проти. Ще 12 країн утрималися. У Тегерані документ сприйняли як такий, що спрямований проти Ірану.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Режим диктатора Кім Чен Ина (ліворуч) просуває активніші зв'язки з режимом аятолл

Друзі Москви: Північна Корея та Іран - новий антизахідний альянс?

Друзі Москви: Північна Корея та Іран - новий антизахідний альянс?

КНДР та Іран об'єднує більше, ніж фанатична ненависть до Заходу: обидві країни-ізгої взяли курс на зближення і можуть посилити обмін ядерними технологіями та навичками виробництва дронів. Чим це загрожує решті світу?
Політика10 травня 2024 р.
Іран наростив темпи виробництва збагаченого урану

Іран знову наростив темпи виробництва збагаченого урану - МАГАТЕ

Іран знову наростив темпи виробництва збагаченого урану - МАГАТЕ

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, Іран знову наростив темпи виробництва збагаченого до 60% урану, вийшовши на рівень дев'ять кілограмів на місяць.
Політика26 грудня 2023 р.
Атомне підприємство в Ірані (фото з архіву)

Іран має запаси збагаченого урану для створення трьох атомних бомб - Reuters

Іран має запаси збагаченого урану для створення трьох атомних бомб - Reuters

Запаси збагаченого до 60 відсотків урану в Ірані перевищили 128 кілограмів. У разі подальшого збагачення цього вистачить для створення трьох атомних бомб.
Політика16 листопада 2023 р.
Більше публікацій