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ПолітикаСполучені Штати Америки

Сі Цзіньпін не поїде на інавгурацію Дональда Трампа - ЗМІ

Степан Смишляєв
13 грудня 2024 р.

Лідер Китаю не планує відвідувати інавгурацію Дональда Трампа, повідомляє CBS News. Раніше цей канал стверджував, що обраний президент США надіслав запрошення Сі Цзіньпіну ще в листопаді.

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Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Сі не планує відвідувати інавгурацію ТрампаФото: MAXPPP/Kyodo/picture alliance

Візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до США на інавгурацію Дональда Трампа 20 січня не очікується, повідомив американський канал CBS News із посиланням на джерела.

Очікується, що інавгурацію відвідають посол Китаю в США з дружиною. За словами співрозмовників CBS, до них можуть приєднатися ще кілька китайських чиновників.

Раніше, 12 грудня, цей же канал повідомив, що Трамп направив Сі особисте запрошення на церемонію ще в листопаді - одразу після перемоги на виборах президента США.

Трамп вперше запросив на інавгурацію світових лідерів

Офіційно ні посольство Китаю в США, ні представники команди Трампа не коментували інформацію про запрошення Сі на інавгурацію. Майбутня речниця Білого дому Керолайн Лівітт сказала в ефірі телеканалу Fox News, що не володіє інформацією з цього питання.

При цьому вона підтвердила, що інші світові лідери запрошені на церемонію. Це може створити історичний прецедент, адже зазвичай закордонних лідерів не кличуть на інавгурацію президента США. Згідно з записами Державного департаменту США, що ведуться з 1874 року, іноземний лідер ніколи не був присутній на церемонії передачі влади, зауважує CBS.

Речник Кремля Дмитро Пєсков напередодні заявив, що президента РФ Володимира Путіна на інавгурацію Трампа не запрошували.

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cbs

www.cbsnews.com