Сі Цзіньпін не поїде на інавгурацію Дональда Трампа - ЗМІ

Лідер Китаю не планує відвідувати інавгурацію Дональда Трампа, повідомляє CBS News. Раніше цей канал стверджував, що обраний президент США надіслав запрошення Сі Цзіньпіну ще в листопаді.

Візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до США на інавгурацію Дональда Трампа 20 січня не очікується, повідомив американський канал CBS News із посиланням на джерела.

Очікується, що інавгурацію відвідають посол Китаю в США з дружиною. За словами співрозмовників CBS, до них можуть приєднатися ще кілька китайських чиновників.

Раніше, 12 грудня, цей же канал повідомив, що Трамп направив Сі особисте запрошення на церемонію ще в листопаді - одразу після перемоги на виборах президента США.

Трамп вперше запросив на інавгурацію світових лідерів

Офіційно ні посольство Китаю в США, ні представники команди Трампа не коментували інформацію про запрошення Сі на інавгурацію. Майбутня речниця Білого дому Керолайн Лівітт сказала в ефірі телеканалу Fox News, що не володіє інформацією з цього питання.

При цьому вона підтвердила, що інші світові лідери запрошені на церемонію. Це може створити історичний прецедент, адже зазвичай закордонних лідерів не кличуть на інавгурацію президента США. Згідно з записами Державного департаменту США, що ведуться з 1874 року, іноземний лідер ніколи не був присутній на церемонії передачі влади, зауважує CBS.

Речник Кремля Дмитро Пєсков напередодні заявив, що президента РФ Володимира Путіна на інавгурацію Трампа не запрошували.