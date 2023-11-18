Скандал з рекламою в Х: Маск подає "термоядерний позов"

Через скандал з антисемітськими публікаціями значна кількість великих компаній призупинила свою рекламу в соцмережі X. Ілон Маск заявив, що подає до суду "термоядерний позов".

На тлі скандалу щодо антисемітських публікацій та реклами в соціальній мережі X (колишній Twitter) компанія подасть "термоядерний" судовий позов, заявив у суботу, 18 листопада, її власник Ілон Маск.

"Щойно суд відкриється у понеділок, X Corp подасть термоядерний позов проти Media Matters і всіх тих, хто змовився у цій шахрайській атаці на нашу компанію", - написав він.

Маск знову втрапив у антисемітський скандал

15 листопада Маск підтримав твіт іншого користувача X, який написав, що єврейські спільноти "розпалюють ненависть до білих людей". Мільярдер на це відповів: "Ви сказали справжню правду".

Згодом бізнесмен звинуватив Антидифамаційну лігу - американську єврейську неурядову організацію, яка бореться з антисемітизмом та іншими формами нетерпимості до євреїв, - у тому, що та нібито "де-факто пропагує антибілий расизм".

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Великі компанії відкликають рекламу з Х на тлі скандалу

16 листопада некомерційна медіанаглядова група Media Matters for America виявила в Х рекламу компаній IBM, Apple, Oracle, Bravo (NBCUniversal) і Xfinity (Comcast) "поруч із публікаціями, які рекламують Гітлера та його нацистську партію".

Незабаром корпорація IBM, яка є одним зі світових лідерів з виробництва комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, призупинила свою рекламу в X, на яку збиралась витратити за останні три місяці цього року близько мільйона доларів.

17 листопада про аналогічні дії заявили Walt Disney Co, Warner Bros Discovery, Lions Gate Entertainment і Paramount Global. У Lions Gate повідомили агентству AFP, що зробили це "через нещодавні антисемітські твіти Маска".

За даними видання Axios, призупинила рекламу на X і Apple - найбільша в світі компанія за ринковою вартістю.

Ілон Маск розлютив Білий дім

Адміністрація президента США Джо Байдена 17 листопада звинуватила Маска в поширенні "огидної брехні та пропаганди антисемітської і расистської ненависті", яка "суперечить нашим основним цінностям, як американцям".

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Нагадаємо, що ще до цього скандалу, станом на кінець жовтня капіталізація X за рік після купівлі Маском впала на 55 відсотків - з 44 до 19 мільярдів доларів. Доходи компанії значно знизились зокрема тому, що з платформи пішли багато рекламодавців.

Експерти вважають, що це сталося через "реформи" бізнесмена, який звільнив більшість модераторів контенту, відновив заблоковані акаунти та дозволив купувати галочки верифікації облікових записів. Це призвело до різкого зростання мови ворожнечі та дезінформації в соцмережі. Зокрема, за даними моніторингової групи фейків NewsGuard, саме платні підписники є основними розповсюджувачами неправдивих повідомлень про напад ХАМАСу на Ізраїль.

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