IBM зупинила рекламу в X через антисемітські публікації

Рекламу IT-корпорації виявили в соцмережі поруч з публікаціями, які рекламують Гітлера і нацизм. Власник X Ілон Маск теж втрапив у новий антисемітський скандал через свої твіти.

Американська корпорація International Business Machines (IBM), яка є одним зі світових лідерів з виробництва комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, призупинила свою рекламу в соціальній мережі X (колишній Twitter) після того, як виявилось, що та розміщується поруч із антисемітським контентом, який пропагує Адольфа Гітлера та нацизм.

"IBM абсолютно не терпить мови ворожнечі та дискримінації, і ми негайно призупинили всю рекламу на X, поки розслідуємо цю абсолютно неприйнятну ситуацію", - заявив 16 листопада комп'ютерний гігант, який збирався витратити на рекламу в X за останні три місяці цього року близько мільйона доларів.

Цей крок був зроблений після того, як некомерційна медіанаглядова група Media Matters for America виявила в Х рекламу компаній IBM, Apple, Bravo та Oracle "поруч із публікаціями, які рекламують Гітлера та його нацистську партію".

У керівництві Х запевнили, що перевірили облікові записи, на які вказали в Media Matters, і ті більше не зможуть заробляти гроші на рекламі. Самі ж дописи вирішили позначити як "чутливий контент".

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Ілона Маска вкотре звинуватили в антисемітизмі

За день до цього власник X Ілон Маск вкотре став мішенню для звинувачень у антисемітизмі. 15 листопада він підтримав твіт іншого користувача, який написав, що єврейські спільноти "розпалюють ненависть до білих людей". Мільярдер на це відповів: "Ви сказали справжню правду".

Згодом Маск звинуватив Антидифамаційну лігу - американську єврейську неурядову організацію, яка бореться з антисемітизмом та іншими формами нетерпимості до євреїв, - у тому, що та нібито "де-факто пропагує антибілий расизм, антиазійський расизм або будь-який расизм".

Реагуючи на обидва скандали, виконавча директорка X Лінда Яккаріно 16 листопада написала, що соцмережа незмінно займала чітку позицію щодо антисемітизму та дискримінації своєю боротьбою з цими явищами, яким немає місця ніде у світі.

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Через дії Маска вартість Twitter впала вдвічі

Капіталізація X з моменту купівлі Маском у жовтні 2022 року впала на 55 відсотків - з 44 мільярдів доларів до 19 мільярдів. Її доходи значно знизились зокрема тому, що з платформи пішли багато рекламодавців.

Експерти вважають, що це сталося через "реформи" Маска, який звільнив більшість модераторів контенту, відновив заблоковані акаунти та дозволив купувати галочки верифікації облікових записів.

Це призвело до різкого зростання мови ворожнечі та дезінформації в мережі Х. Так, за даними моніторингової групи фейків NewsGuard, саме платні підписники X - основні розповсюджувачі неправдивих повідомлень про війну в Ізраїлі.

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