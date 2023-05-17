Твіти про Сороса: Ізраїль звинуватив Маска в антисемітизмі

Джордж Сорос "ненавидить людство" та хоче "роз'їсти саму тканину цивілізації", заявив мільярдер Ілон Маск. Це викликало потік антисемітських теорій змови, заявили в МЗС Ізраїлю.
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Власнику компаній Tesla, SpaceX і соціальної мережі Twitter, американському мультимільярдеру Ілону Маску закидають звинувачення в антисемітизмі після його висловів про фінансиста угорсько-єврейського походження Джорджа Сороса.
Маск опублікував у вівторок, 16 травня, допис у Twitter: "Сорос нагадує мені Магнето" - лиходія єврейського походження з фантастичних фільмів про людей-мутантів "Люди Ікс".
На це порівняння відповів один із користувачів Twitter, зазначивши, що Сорос "невпинно піддається нападкам за його добрі наміри". У відповідь Маск написав: "Ви припускаєте, що це добрі наміри. Вони такими не є. Він хоче зруйнувати саму тканину цивілізації. Сорос ненавидить людство". При цьому Маск не пояснив причини таких заяв про Сороса.
Згодом міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало заяви Маска як такі, що мають "антисемітський тон" і зазначило, що вони "миттєво викликали потік антисемітських теорій змови" в Twitter, пише агенція dpa.
Маск запевнив в інтерв'ю CNBC, що він - не антисеміт. "Я щось на зразок просеміта", - сказав він. Водночас Маск повторив свою думку щодо Сороса: "Я вважаю, що це правда. Це моя думка. Я можу говорити, що хочу".
92-річний американський мільярдер Сорос, який пережив Голокост, заробив свої статки як фінансист і став відомим як філантроп. Його ім'я часто згадують у численних теоріях змови, включно з "таємним урядом". Також Сорос є улюбленою мішенню американських правих.