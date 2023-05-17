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Джордж СоросФото: Jean-Christophe Bott/AP Photo/picture alliance
СуспільствоСполучені Штати Америки

Твіти про Сороса: Ізраїль звинуватив Маска в антисемітизмі

Олександр Куницький
2 год. тому

Джордж Сорос "ненавидить людство" та хоче "роз'їсти саму тканину цивілізації", заявив мільярдер Ілон Маск. Це викликало потік антисемітських теорій змови, заявили в МЗС Ізраїлю.

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Власнику компаній Tesla, SpaceX і соціальної мережі Twitter, американському мультимільярдеру Ілону Маску закидають звинувачення в антисемітизмі після його висловів про фінансиста угорсько-єврейського походження Джорджа Сороса.

Маск опублікував у вівторок, 16 травня, допис у Twitter: "Сорос нагадує мені Магнето" - лиходія єврейського походження з фантастичних фільмів про людей-мутантів "Люди Ікс".

На це порівняння відповів один із користувачів Twitter, зазначивши, що Сорос "невпинно піддається нападкам за його добрі наміри". У відповідь Маск написав: "Ви припускаєте, що це добрі наміри. Вони такими не є. Він хоче зруйнувати саму тканину цивілізації. Сорос ненавидить людство". При цьому Маск не пояснив причини таких заяв про Сороса.

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Згодом міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало заяви Маска як такі, що мають "антисемітський тон" і зазначило, що вони "миттєво викликали потік антисемітських теорій змови" в Twitter, пише агенція dpa.

Маск запевнив в інтерв'ю CNBC, що він - не антисеміт. "Я щось на зразок просеміта", - сказав він. Водночас Маск повторив свою думку щодо Сороса: "Я вважаю, що це правда. Це моя думка. Я можу говорити, що хочу".

92-річний американський мільярдер Сорос, який пережив Голокост, заробив свої статки як фінансист і став відомим як філантроп. Його ім'я часто згадують у численних теоріях змови, включно з "таємним урядом". Також Сорос є улюбленою мішенню американських правих.

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