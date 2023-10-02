Маск опублікував принизливий мем із Зеленським

Ілон Маск опублікував мем, у якому він кепкує з прохання президента України про військову допомогу. Пост викликав скандал.

Мем американського мільярдера, засновника компаній Tesla і Space X Ілона Маска про президента України Володимира Зеленського, опублікований ним у соцмережі X у понеділок, 2 жовтня, викликав бурхливу реакцію в соцмережах і ЗМІ.

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Маск опублікував змінений фотошопом мем, який ходив мережею кілька років тому. Він показує Зеленського із засмученим виразом обличчя поруч із дівчиною. Підпис під мемом говорить: "Коли минуло вже п'ять хвилин, а ти не попросив мільярд доларів допомоги".

За перші сім годин після публікації цей пост набрав понад 360 000 лайків і викликав чимало явно негативних, осудливих реакцій. Так, один із користувачів опублікував у коментарях змінений фотошопом знімок, що зображує Маска у формі офіцера ЗС РФ. Інший юзер виклав змінену світлину, на якій зображено Путіна, з підписом: "Коли за останні п'ять хвилин ти не висловив ядерних загроз".

В іншому коментарі наводять розслідування американського видання Los Angeles Times, в якому йдеться, що Маск сам отримує широку підтримку від держави: "Компанії Ілона Маска - Tesla Motors Inc., SolarCity Corp. і Space Exploration Technologies Corp., відома як SpaceX - разом отримали приблизно 4,9 мільярда доларів державної підтримки. Ця сума включає множинні гранти, податкові пільги, будівництво заводів, пільгові кредити і екологічні кредити".

Британська медіакомпанія BBC назвала мем Маска про президента України "таким, що межує з образою".

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук також відреагував пост Маска. "Той випадок, коли чувак намагався підкорити космос, але щось пішло не так і через п'ять хвилин він був по вуха у лайні", - написав речник ВР.

Маск на варті Чорноморського флоту РФ

Нещодавно зі свіжої біографії Маска стало відомо, що в 2022 році він наказав відключити Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на флот РФ у Севастополі за допомогою надводних дронів. Автор біографії пояснив це рішення страхом Маска перед ядерним ударом Росії у відповідь. Мільярдера цим нібито жахав посол РФ у США Анатолій Антонов.

Згодом Маск заявив, що не вимикав сервіс, бо той і не був там активований, але запит Києва на його підключення не задовольнив. Він пояснив це тим, що "SpaceX стала б явною співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту". На його думку, використання Starlink у Криму могло б створити "міні-Перл-Харбор".

Пізніше Маск аргументував відмову Україні американськими санкціями проти РФ. Якби про підключення попросив президент США Джо Байден, він би погодився, запевнив мільярдер.