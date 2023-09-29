Путін доручив "вагнерівцю" формувати підрозділи найманців

Президент РФ Володимир Путін увечері четверга, 28 вересня, провів зустріч із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим та колишнім командиром ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим, повідомляється на сайті Кремля.

Під час зустрічі Путін порушив тему "формування добровольчих підрозділів" для участі у війні проти України, доручивши Трошеву цим зайнятися. "Ви самі більше року воювали в такому підрозділі. Знаєте, що це таке, як це робиться, знаєте про питання, які потрібно завчасно вирішувати, щоб бойова робота йшла якнайкраще і найуспішнішим чином", - заявив Путін. При цьому він пообіцяв надавати соціальні гарантії "незалежно від статусу людини, яка виконує або виконувала бойові завдання".

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Зустріч відбулася в Кремлі і була показана державним телебаченням, пише агентство Reuters. Вона ймовірно, вказує на те, що залишки "Вагнера" тепер будуть контролювати Трошев і Євкуров, вказує видання. Останній відвідував кілька країн, де перебувають "вагнерівці".

Трошев відмовився від участі в заколоті Пригожина

Нині Трошев працює в міноборони РФ, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков. До цього він обіймав посаду начальника штабу ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який загинув у катастрофі літака у серпні. Проєкт Gulagu. net повідомляв, що Трошев став першим командиром, який відмовився від участі в заколоті Пригожина та передав ФСБ та міноборони внутрішню інформацію "вагнерівців". Через кілька днів після заколоту "Вагнера" Путін запропонував Трошеву замінити Пригожина, повідомляє російська газета "Коммерсант".

Трошев - ветеран Афганістану та Чечні, служив у спецназі МВС, вже у складі "Вагнера" воював у Сирії. У списку санкцій Євросоюзу він фігурує як "виконавчий директор" ПВК "Вагнер" з позивним "Сєдой".