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ПолітикаВеликобританія

Великобританія визнала ПВК "Вагнер" терористами

Анастасія Шепелева
15 вересня 2023 р.

Британія офіційно оголосила російську приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією, чим поставила її в один ряд з з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".

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"Вагнерівці" в Лівії
"Вагнерівці" в ЛівіїФото: Journeyman

Великобританія в п'ятницю, 15 вересня, офіційно оголосила російську приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер" терористичною організацією.

Анонсуючи це рішення напередодні, міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман назвала "вагнерівців" військовим інструментом президента Росії Володимира Путіна за кордоном. Вона наголосила на їхній причетності до мародерства, тортур і варварських вбивств в Україні, на Близькому Сході та в Африці, що становить загрозу глобальній безпеці. 

Відтепер членство в російській ПВК або її підтримка є кримінальним злочином у Британії. Також забороняється публічне носіння логотипу "Вагнера" та заклики до підтримки групи. Також внесення найманців "Вагнера" до списку терористів дозволяє віднести активи організації до категорії терористичного майна та конфіскувати.

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Рішення Лондона ставить бойовиків "Вагнера" в один ряд з членами терористичних угруповань "Ісламська держава" та "Аль-Каїда". 

Великобританія мала ще навесні внести ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій, але рішення відклали через заколот ватажка групи Євгена Пригожина в Росії та визнання Путіним прямих зв'язків ПВК з російською державою, зокрема її фінансування. 

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