Що передбачають санкції щодо ПВК "Вагнер" і ЗМІ Пригожина
Ксенія Польська
53 хв. тому
Санкції щодо ПВК "Вагнер" та ЗМІ її засновника Євгена Пригожина - РІА ФАН були запроваджені за дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
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У санкційний список Європейського Союзу в четвер, 13 квітня, були внесені ПВК "Вагнер" і пропагандистське ЗМІ, що входить до медіагрупи "Патріот" засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина - РІА ФАН. Санкції були запроваджені за дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України або підривають їх, йдеться в офіційному журналі ЄС.
ПВК "Вагнер" очолила напади на українські міста Соледар та Бахмут у січні 2023 року та бере активну участь в агресивній війні Росії проти України, зазначається в документі. "Таким чином, "Група Вагнера" несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - резюмують у Брюсселі.
У журналі вказується, що РІА ФАН займається проурядовою пропагандою та дезінформацією про агресивну війну Росії проти України, наприклад, називає війну "місією, покликаною зупинити "українських нацистів", і пропагує дії ПВК "Вагнер". "Таким чином, РІА ФАН матеріально підтримує дії та політику, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - наголошується в документі.
Служба безпеки України 12 квітня повідомила про початок досудового розслідування у зв'язку з публікацією в інтернеті відео вбивства імовірно українського військовополоненого ймовірно найманцями ПВК. Світова спільнота висловила своє обурення побаченим. "На жаль, це не поодинокий випадок. У нещодавніх звітах місія ООН зафіксувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, у тому числі скоєних щодо військовополонених. Ці останні порушення також необхідно належним чином розслідувати, а винних слід притягнути до відповідальності", - зазначили в моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні.
ПВК "Вагнер" вже перебуває під санкціями ЄС, які були запроваджені 13 грудня 2021 року за серйозні порушення прав людини в рамках глобального режиму санкцій Євросоюзу в галузі прав людини. Її активи на території Євросоюзу заморожені, а також у ЄС діє загальна заборона надавати цій організації кошти та економічні ресурси.
Як пояснив DW чиновник ЄС, нові санкції передбачають ті самі заходи, але вже в рамках іншого режиму, а саме за роль ПВК "Вагнер" в агресивній війні Росії проти України. Насправді це означає, що ці санкції застосовуватимуться до того часу, поки організація перебуває у якомусь із цих списків.
"Група Вагнера" набирала, тренувала і направляла приватних військових співробітників до зон конфлікту в усьому світі, щоб сіяти насильство, грабувати природні ресурси та залякувати цивільних осіб, порушуючи міжнародне право", - заявили в Брюсселі, запроваджуючи санкції в 2021 році.
Серед країн, де ПВК Вагнера вчиняла "дестабілізуючі дії", названі Україна (на Донбасі), Лівія, Сирія та Центральноафриканська Республіка. Тоді до списку санкцій також потрапили вісім фізичних осіб і три пов'язані з нею компанії. Зокрема, за дії в Україні під санкції потрапили засновник ПВК Дмитро Уткін (позивний Вагнер), а також найманці Денис Харитонов та Сергій Щербаков.