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Зеленський: Пригожина вбив Путін

Анастасія Шепелева
8 вересня 2023 р.

Українська влада має інформацію про причетність президента РФ Володимира Путіна до вбивства ватажка російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, заявив Володимир Зеленський.

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Могила Євгена Пригожина - ватажка російської ПВК "Вагнер" і "кухаря" президента РФ Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі у Росії.
Могила Пригожина в Санкт-ПетербурзіФото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, 8 вересня, що Київ має інформацію на підтвердження причетності президента РФ Володимира Путіна до вбивства ватажка російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер"Євгена Пригожина.

"Путін здувся - як людина, як політик. Він убив Пригожина. Принаймні, така інформація у нас є", - цитує Зеленського BBC. Водночас він не уточнив, на підставі чого зроблений такий висновок.

Президент припустив, що зі смертю Пригожина моральний дух росіян впав, адже на війні проти України саме найманцями "Вагнера" прикривали військових російської армії. "Я думаю, що цей захист, який прикривається життями "вагнерівців", вони втратили. Для нас це, безумовно, плюс", - сказав Зеленський.

Він додав, що в Україні "траурних днів, коли небо втратило Пригожина, не було": "Для нас це на одного терориста менше".

Після авіакатастрофи борту Пригожина в Росії 23 серпня Зеленський запевнив, що Україна не причетна до загиблі ватажка "Вагнера". Натомість український президент зауважив, що "всі усвідомлюють, хто має відношення".

Розвідка не поспішає підтверджувати загибель Пригожина

Днями представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що сумнівів у загибелі в авіакатастрофі заступника ватажка "Вагнера" Дмитра Уткіна немає, тоді як щодо загибелі Пригожина "ще не всі питання закриті".

У Росії причина катастрофи літака Пригожина офіційно досі не встановлена. Російські ЗМІ серед версій називали вибух бомби на борту та влучання в нього зенітної ракети.

Більшість політичних аналітиків схильні вважати, що за загибеллю Пригожина, який організував у РФ військовий заколот рівно за два місяці до катастрофи, стоять російські спецслужби та особисто Путін.

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