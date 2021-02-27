 Австрія, Данія та Ізраїль співпрацюватимуть у виробництві вакцин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2021

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Новини

Австрія, Данія та Ізраїль співпрацюватимуть у виробництві вакцин

Створення австрійсько-дансько-ізраїльського альянсу "група першопрохідців" для боротьби з коронавірусом викликало критику в Парижі.

Глави урядів Австрії, Ізраїлю та Данії

Глави урядів Австрії, Ізраїлю та Данії (зліва направо)

Австрія, Данія та Ізраїль оголосили про початок співпраці у галузі досліджень і виробництва вакцин від коронавірусу. Про це заявили на спільній пресконференції в четвер, 4 березня, в Єрусалимі прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і федеральний канцлер Австрії Себастіян Курц (Sebastian Kurz).

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, австрійський і данський лідери вирішили скористатися тісними зв'язками ізраїльського прем'єра з керівниками найбільших фармакологічних компаній, завдяки чому Ізраїль став світовим лідером у вакцинації населення.

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Біньямін Нетаньяху заявив на пресконференції: "Ми зацікавлені в тому, щоб поділитися нашим досвідом з друзями, Австрією та Данією. Ми обговорюємо також іншу тему, і ця тема є головною метою їхнього візиту - співпраця Ізраїлю, Данії та Австрії щодо спільного виробництва майбутніх вакцин". Новий австрійсько-дансько-Ізраїльський альянс отримав назву "група першопрохідців" (First Movers Group).

Крім того, Курц і Фредеріксен отримали від влади Ізраїлю детальну інформацію про запровадження в цій країні "зелених паспортів", що свідчать про повне проходження вакцинації й дозволяють, наприклад, користуватися низкою послуг або відвідувати культурні заходи.

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Критика з Парижа

Натомість у Парижі співпрацю Австрії та Данії з Ізраїлем піддали різкій критиці. Всі операції європейських країн, пов'язані з вакцинами, мають відбуватися на території Європи, заявила речниця МЗС Франції. За її словами, це гарантуватиме солідарність країн Євросоюзу, що нині потрібна, як ніколи раніше, а також "колективну дієвість".

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Як повідомлялося, Ізраїль вийшов у світові лідери щодо темпів вакцинації та числа вакцинованих на загальну кількість населення. Крім того, проведені в Ізраїлі дослідження засвідчили високу ефективність вакцини BioNTech/Pfizer.

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