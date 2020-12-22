Вакцинація від коронавірусу: де робитимуть щеплення жителям Німеччини (фотогалерея)

Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.