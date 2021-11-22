Де найбільше антивакцинаторів - "Європа у фокусі" (відео)

Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися
05:37 Франція: як церковний скандал шокував країну
11:16 Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками
18:01 Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна
22:42 Австрія: як у Відні придумали дешеве житло для студентів На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/43KbC
У Великобританії випробовують альтернативу нафті й газу. У паризькому барі борються за зміни в... Афганістані. У Португалії ловлять восьминогів без пластику. В Чехії допомагають дітям з інвалідністю, продаючи горошок.
Німеччина: чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Австрія: танення льодовиків загрожує зсувами й повенями. Греція: вино з морського дна за старовинним рецептом. Чехія: навіщо дітям з інвалідністю стартап.
Франція: як рибалки досі не можуть поділити море через Brexit. Швеція: як вітряки витісняють оленів. Нідерланди: як шукають загиблих німців у Другій світовій.