 Де найбільше антивакцинаторів - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.11.2021

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Політика й суспільство

Де найбільше антивакцинаторів - "Європа у фокусі" (відео)

Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна.

Катастрофа з ковідом: Європу накрила четверта хвиля пандемії - Європа у фокусі

Катастрофа з ковідом: Європу накрила четверта хвиля пандемії - "Європа у фокусі"

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися

05:37 Франція: як церковний скандал шокував країну

11:16 Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками

18:01 Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна

22:42 Австрія: як у Відні придумали дешеве житло для студентів На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/43KbC

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Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (відео)

У Великобританії випробовують альтернативу нафті й газу. У паризькому барі борються за зміни в... Афганістані. У Португалії ловлять восьминогів без пластику. В Чехії допомагають дітям з інвалідністю, продаючи горошок.  

У Німеччині вже не розігнатися? - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Австрія: танення льодовиків загрожує зсувами й повенями. Греція: вино з морського дна за старовинним рецептом. Чехія: навіщо дітям з інвалідністю стартап.  

Як вітряки витісняють оленів у Швеції (відео)

Франція: як рибалки досі не можуть поділити море через Brexit. Швеція: як вітряки витісняють оленів. Нідерланди: як шукають загиблих німців у Другій світовій.  

Смерть дитини через забруднене повітря? "Європа у фокусі" (відео)

Швейцарія: що таке синтетичне паливо і до чого тут енергія сонця? Албанія: чому афганські біженці застрягли в місцевому готелі? Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить діючий вулкан?  

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Катастрофа з ковідом: Європу накрила четверта хвиля пандемії - "Європа у фокусі" (22.11.2021) 22.11.2021

Також у програмі: Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна. Австрія: як у Відні придумали дешеве житло для студентів.

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Докладно

Катастрофа з ковідом: Європу накрила четверта хвиля пандемії - Європа у фокусі

Де найбільше антивакцинаторів - "Європа у фокусі" (відео)

Румунія: чому не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: чим рятують клімат.  

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