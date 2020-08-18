Чому у Німеччині не можна купити віагру без рецепта?

У Німеччині купити в аптеках віагру і надалі можна буде лише за рецептом лікаря. Експерти Федерального інституту лікарських засобів та медичних виробів (BfArM) одноголосно відхилили заявку на скасування рецепта для активного інгредієнта віагри - силденафілу. Рецепт потрібен не лише для придбання таблетки фармацевтичного гіганта Pfizer, але і для купівлі так званих препаратів-дженериків, серед яких - тадалафіл (сіаліс), варденафіл (левітра) або аванафіл (спедра). Остаточне рішення має ще ухвалити Федеральне міністерство охорони здоров'я, але, як показує практика, воно дотримується рекомендацій BfArM.

Фармацевтична промисловість та аптеки вже давно наполягають на скасуванні рецепта для віагри та дженериків. За допомогою засобів для підвищення потенції можна заробити багато грошей. У 2019 році обсяг світового продажу віагри компанії Pfizer досяг майже півмільярда доларів США. І це - попри те, що з синьою пігулкою Pfizer конкурують численні дженерики з моменту закінчення терміну патентного захисту в 2012.

У деяких європейських країнах, наприклад, у Польщі, Великій Британії, Швеції та Норвегії, віагру та інші таблетки, що містять силденафіл, можна придбати без рецепта, якщо фармацевти пройшли спеціальне навчання і можуть дати компетентні консультації.

"Такі консультації украй важливі, - підкреслює Урсула Зеллерберґ (Ursula Sellerberg), прессекретарка Федерального союзу німецьких асоціацій фармацевтів (ABDA). - Це не цукерки, які куштують просто так. Консультації навчених фармацевтів необхідні, як і з іншими препаратами" .

Небезпечний чорний ринок

Ці важливі консультації, під час яких враховується стан здоров'я конкретного покупця віагри, неможливі, коли чоловіки замовляють чудодійну таблетку без рецепта через інтернет. Крім того, за словами професора Франка Зоммера (Frank Sommer), президента Німецького товариства чоловічого здоров'я (DGMG), що об'єднує урологів, андрологів, терапевтів та лікарів загальної практики, на чорному ринку нерідко продається неякісний товар: "Кілька років тому ми провели дослідження, вивчивши 22 продукти, які можна замовити в інтернеті без рецептів, і виявили, що понад 80 відсотків не містили того, що в них було заявлено. Була навіть група медикаментів, які містили вчетверо більшу дозу".

Якщо чоловіки приймають віагру чи дженерики регулярно, то ризик нашкодити серцево-судинній системі дуже великий. За словами професора Зоммера, деякі препарати також містили домішки важких металів.

В онлайн-продажу зустрічаються не лише підроблені брендові товари, а й сумнівні пропозиції від лікарів: покупець заповнює медичну анкету, після чого лікар ухвалює рішення про продаж віагри чи іншого препарату. Часто цим займаються онлайн-магазини за межами Німеччини. Але ж достовірність даних у таких анкетах неможливо перевірити - тому цілком можливі фатальні помилки. Але гроші вирішують усе: покупець отримує товар за високою ціною: близько 60 євро за чотири таблетки.

Еректильна дисфункція як провісник інфаркту чи інсульту

Чоловікам, які страждають на еректильну дисфункцію, треба серйозно поставитися до цієї проблеми, підкреслює професор Зоммер. "Дисфункція часто пов'язана з діабетом або серцево-судинними захворюваннями, які можуть бути передвісниками інфарктів або інсультів. Ми розпізнаємо це під час обстеження судин приблизно за вісім років до того, як може статися інфаркт, а це означає, що можна застосувати відповідні контрзаходи. Якщо ж пацієнт не проходить обстеження, то ризик інфаркту або інсульту у нього дуже великий", - застерігає професор і лікар-практик.

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За його словами, якщо не лікувати основне захворювання, то еректильна дисфункція погіршуватиметься. "Якщо не знайти головну причину, то симптоми і далі посилюватимуться, а пацієнт потребуватиме дедалі більш високої дози віагри, щоб досягти ерекції, - пояснює професор. - Так відбуватиметься допоки найвищого дозування вже буде недостатньо. У разі, якщо пацієнт лише після цього звертається до фахівців, часом вони вже не в змозі йому допомогти".

Несумісність із іншими препаратами

Без консультацій фахівців пацієнти можуть не дізнатися, які препарати несумісні із силденафілом. Існують серцеві препарати, що містять нітрати. У комбінації з силденафілом вони різко знижують тиск, тобто мають підвищену антигіпертензивну дію, яка в гіршому разі може призвести навіть до смерті. "Якщо пацієнти знають про проблеми із серцем чи підозрюють про них, то краще відкрито повідомити про це фармацевту", - рекомендує Урсула Зеллерберґ.

Про реальні причини еректильної дисфункції

За словами професора Зоммера, до 1980-х років переважала думка, що причини еректильної дисфункції - психологічні у 90 відсотків пацієнтів: "Сьогодні вчені підтвердили, що все відбувається з точністю навпаки. До 90 відсотків причин - суто фізичні, до яких додаються психологічні (страх, невпевненість у собі)". Тема перестала бути табуйованою, провели цілу низку наукових досліджень з проблем потенції.

"Тоді фахівці та експерти дійшли висновку, що стан судин статевого органу може бути передвісником інфаркту. Те саме стосується діабету, який стали діагностувати з тих же причин набагато раніше", - підкреслює професор Франк Зоммер, президент Німецького товариства чоловічого здоров'я.

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